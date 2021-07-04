رئيس تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة: لدينا رابع أكبر محطة بمصر

قال المهندس حسام ندا، رئيس محطة تحلية مياه البحر في مدينة المنصورة الجديدة، إن محطات تحلية مياه البحر منتشرة عالميا، وتعتبر أسبانيا من أبرز دول العالم التي تعمل في هذا المجال، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية التي تعد من الدول الرالئدة في المنطقة، وتحتوي على أكبر إنتاج محطات مياه محلاة.

وأضاف رئيس محطة تحلية مياه البحر في مدينة المنصورة الجديدة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد، وجومانا ماهر، في حلقة خاصة من المدينة، أن مصر شهدت 3 محطات كبيرة لتحلية مياه البحر، في إطار جهودها للحصول على مصادر متعددة من مياه الشرب من خلال استغلال عدد الشواطئ الكبير في مصر، لافتًا إلى أن محطة المنصورة الجديدة هي الرابعة على مستوى الجمهورية.

وتابع رئيس محطة تحلية مياه البحر في مدينة المنصورة الجديدة، أن التشغيل التجريبي للمحطة سيبدأ في 30 أغسطس، وفي 30 نوفمبر سيجري تشغيل المحطة بشكل كامل، لافتًا إلى أن محطة تحلية مياه المنصورة الجديدة تكفي لخدمة القاطنين فيها، إذ تبلغ قدرتها 160 ألف متر مكعب، وستستوعب 700 ألف مواطن.

وأردف المهندس حسام ندا رئيس محطة تحلية مياه البحر في مدينة المنصورة الجديدة، أن أغلبية المعدات المستخدمة في الأعمال الإنشائية مستوردة من ألمانيا وإسبانيا وهو ما عطل شحن المعدات في العام الماضي نتيجة لتداعيات أزمة كورونا.

وقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد، وجومانا ماهر، صباح اليوم الأحد، بثًا مباشرًا، في حلقة خاصة من داخل مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة تطورات وآخر عمليات تنفيذ المشروعات بالمدينة الجديدة.