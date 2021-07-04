«القوى العاملة» تبدأ فعاليات الدورة التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات بقنا وأسيوط

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، بدء فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة بأسيوط، لتدريب 20 من كوادر مدربي مراكز التدريب المهني، وبعض الإدارات المرتبطة بالتدريب من المديرية، فضلا عن مديرية القوى العاملة بقنا، وتستمر الدورة حتى الخميس المقبل.

وقال الوزير، إن الدورة تأتي فى إطار المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب «مهارتك أساس مهنتك»، الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، التي تتضمن العديد من مجالات التعاون، منها تعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة، ورفع قدرات الكوادر العاملة بالوزارة والمديريات.

وأوضح حازم علي حسن، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أن الدورة تشمل التدريب على موضوعات متعددة، منها التسويق الإلكتروني، وتصفح الإنترنت، واستخدام أجهزة التابلت، وMicrosoft Teams، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية، لتأهيل الشباب والفتيات وفق المتطلبات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل.

وأوضح «حسن» أن ذلك يأتي بعد تنسيق برنامج الأغذية العالمي مع الوزارة بتوفير الأجهزة الإلكترونية بالورش داخل مركز التدريب المهني بأسيوط، ووحدة التدريب المتنقلة لدمج التكنولوجيا الرقمية في التدريب المهني الذي تقدمه الوزارة.

حضر افتتاح الدورة التدريبية علي سيد مصطفى، وكيل المديرية، وسامح عاطف، منسق برنامج الأغذية العالمي، وعز الدين محمد ومحمد أنور، مدربي المنظمة.