لحوم فاسدة ومصانع مخالفة.. ضبط 1570 قضية تموينية خلال 24 ساعة

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع؛ واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين بالمحافظات

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1570) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:

- ضبط 2,5 طن «أسماك فيليه وسبيط» بدون مستندات «مجهولة المصدر» وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة القليوبية.

- ضبط 1,5 طن «مقطعات دواجن»، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطهيها وطرحها للبيع والتداول كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسؤول عن مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

- ضبط 10 أطنان زيت طعام، معبأ داخل خزانات بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، ويشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لتعبئته وطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

- ضبط 6,2 طن «أرز أبيض - سكر حر – مكرونة - عدس» معبأة داخل عبوات، و1020 عبوة «زيت طعام» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن تابع لإحدى شركات السلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة الجيزة.

ضبط 30 طن «ملح سياحات»، غير صالح للاستهلاك الآدمي، ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية «مستلزمات إنتاج».

- ضبط 1,25 طن جبن أبيض «منتج نهائي» معبأة داخل صفائح مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الجبن الأبيض «بدون ترخيص» بمحافظة المنوفية.

- ضبط طني «زيت طعام» معبأ داخل خزانات وعبوات بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصه الطبيعية، ويشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن محل لتعبئة زيت الطعام «بدون ترخيص» بمحافظة الغربية.

- ضبط (مالك مخبز بلدي) بمحافظة الجيزة، لقيامه بالاستيلاء على (89,692 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا دون إنتاجه فعليا والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط 30,000 «كمامة» بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية منتج نهائي، و7000 متر أقمشة بدون مستندات مجهولة المصدر «خامات إنتاج رديئة»، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية «بدون ترخيص» بمحافظة القليوبية.

- ضبط 6 أطنان أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

وفي السياق، اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، بتنفيذ حملة نوعية استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، وأسفرت الحملة عن:

- ضبط عدد (68) قضية بإجمالي مضبوطات بلغت (13290) عبوة سجائر.

- ضبط عدد 2 مخزن «بدون ترخيص» بمضبوطات بلغت (41 طن) أسمدة زراعية «بدون ترخيص» بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، بنطاق مديرية أمن المنوفية.

- ضبط عدد 2 محل جزارة «بدون ترخيص» للذبح خارج المجازر وحيازة لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي بنطاق مديرية أمن القليوبية.

- ضبط عدد (4) منشآت صناعية «بدون ترخيص» (عدم وجود «رخصة مزاولة نشاط – سجل المواد والمخلفات الخطرة- سجل بيئى- مخزن للمواد الكيماوية- الموافقة البيئية" وعدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية» بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديرية أمن القاهرة.

- ضبط (12351) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه القضايا.