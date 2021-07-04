انتشال جثة طالب غرق في الرياح المنوفي بالقناطر الخيرية

لقي طالب بالصف الثاني الثانوي مصرعه غرقًا في الرياح المنوفي بالقناطر الخيرية، وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ، وتم انتشال الجثة ونقلها الى مسشتفى القناطر الخيرية العام، وحُرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة المسطحات، يفيد بغرق شخص في الرياح المنوفي بالقناطر الخيرية، وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري، وبالبحث تم انتشال الجثة، وتبين أنها لذكر طوله 165 سنتيمترًا، ويرتدي «شورتًا» فقط، وأنه يُدعى «محمد ع ا»، وأنه طالب بالصف الثاني الثانوي، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، ونُقلت الجثة للمستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط 5.2 طن فيليه وسبيط مجهول المصدر بالقليوبية

في سياق آخر، تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط 5.2 طن أسماك فيليه وسبيط مجهول المصدر، و10 أطنان زيت طعام بدون مستندات، في حملة تموينية مكبرة، كما ضُبط مصنع لإنتاج الكمامات الطبية، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما ضُبط مدير مسؤول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص، ضبط به 30 ألف كمامة بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية.

كما تمكنت مباحث التموين بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع المسطحات، من ضبط محلين جزارة بدون ترخيص للذبح خارج المجازر وحيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي.