حسام آدم.. شاب يجمع الفلكلور والتراث الصعيدي: الفن في دمي

على مدار 4 سنوات، أخذ الشاب حسام آدم على عاتقه جمع التراث الفني والفلكلور الغنائي لأشهر الفنانين في صعيد مصر، وفي النوبة وإنشاء تطبيقات خاصة لما قدموه من أغان لحفظها لكي تستمتع بها الأجيال القادمة ليستمتعوا بتراث أجدادهم الفني، «حسام» ولد في محافظة الأقصر ويعيش في القاهرة، ويبلغ من العمر 31 عاما، ويعشق الفن الصعيدي منذ نعومة أظافره، وكان يجد معاناة كبيرة في الحصول على تسجيلات كبار الفنانين في الصعيد نظرا لنضرة التسجيلات ورداءه وسوء حالتها بسبب مرور عقود طويلة على تسجيلها.

آدم يعيد مئات التسجيلات للحياة مرة أخرى

وأعاد حسام بمبادرته مئات التسجيلات الشهيرة لكبار فناني الصعيد مثل رشاد عبدالعال ومحمود أبو صعود وربيع البركة وأحمد برين وجمال الإسناوي للحياة مرة أخرى، وأصبحت متاحة بالمجان لمحبي الفلكلور الصعيدي من خلال العديد من المنصات الإلكترونية.

يقول حسام آدم، لـ«الوطن»، والدي كان يعشق الفلكلور الصعيدي، وكان يصطحبني معه إلى الموالد والأفراح لنسمع ونشاهد كبار الفنانين في الصعيد ومنها ارتبط ارتباطا كبيرا بهذا النوع من الفن الذي يعشقه الصعايدة ويتيمون به.

حسام آدم: أعيد تفريغ شرائط الكاسيت وفلترتها

ويضيف، «كنت أجد صعوبة في الحصول على تسجيلات هؤلاء الفنانين، خاصة مع اختفاء شرائط الكاسيت، ففكرت في أن أخصص جزءا كبيرا من وقتي في البحث عن هذه التسجيلات في كل ربوع محافظات الصعيد، وكنت أذهب لهواة الفن ولأبناء وأحفاد الفنانين وأحصل على شرائط كاسيت مسجلة في الاحتفالات والموالد وأعيد تفريغها على الكمبيوتر واستخدم برامج حديثة لإصلاح رداءة الصوت، حيث أن أغلب هذه التسجيلات مر عليها عقود وتهالكت نسبيا».

7 آلاف ساعة لكبار فناني الصعيد متاحة لمحبي الفن

ويكمل آدم، أنه لم يمنعه عمله الأساسي في مجال التسويق في القاهرة في النزول للصعيد وجمع التراث الفني لفناني الصعيد، و«خلال 4 سنوات نجحت في جمع ما لا يقل عن 7 آلاف ساعة كاملة أعدت فلترتها وتفريغها لتصبح جاهزة للعرض والاستماع من خلال تطبيقات وصفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متخخصة في الفلكلور الصعيدي.

المطرب مصطفى حجاج وحمزة نمرة أعجبوا بتسجيلات حسام آدم

ويؤكد آدم، أن اهتمامه بالتراث لم يجعله ينسى الفنانين الحاليين في الصعيد الذين يقدمون ألوانا مختلفة من الغناء أهمها «الكف الصعيدي»، وذلك من خلال تصوير حفلاتهم بتقنيات وكاميرات عالية الجودة لتحقق ملايين المشاهدات ويتناقلها كبار الفنانين في مصر، حيث سبق أن نشر المطرب مصطفى حجاج مقطعا صوره للفنان الصعيدي ياسر رشاد وأبدى إعجابه به، كما نشر حمزة نمرة مقطعا لوصله عود للعازف الصعيدي هاشم البابور وأبدى سعادته بما يقدمه من عزف صحيح ومبهج.

ويتمنى آدم أن يكون للتراث الفني في الصعيد وفناني الصعيد، مساحة واهتمام من وسائل الإعلام في القاهرة، حيث أن شعبيتهم طاغية وكبيرة في الصعيد ولكن لا يلقون أي اهتمام بعكس فناني القاهرة.