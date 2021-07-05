اليوم.. بدء تلقي طلبات الاعتذار للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة

تبدأ المديريات التعليمية اليوم الاثنين، تلقي طلبات الاعتذار من المراقبين ومقدّري الدرجات والملاحظين الراغبين في عدم المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة، بسبب وجود عذر لهم يمنعهم من المشاركة طبقاً للشروط التي وضعتها وزارة التعليم، حيث يستمر تقديم الطلبات لمدة يومين على أن تنتهي 7 يوليو.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بالتنبيه على لجنة الاعتذارات نحو تسهيل مأموريتهم وتوفير الحماية اللازمة لأعضاء اللجنة بمعرفة مسئولي الأمن بالمديرية ورجال الشرطة من أقرب قسم للمقر، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القيام بتعقيم المقر يومياً طوال فترة الاعتذارات، مع التنبية بعدم تمكين أي من المعلمين بدخول المقر بدون ارتداء واقي الوجه (الكمامة) تنفيذاَ لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة التعليم، أنه لن يتم قبول أي اعتذارات من المنتدبين بالمدارس إلا طبقا للحالات التي حددتها الوزارة، ومن خلال اللجنة المختصة بذلك، وأن الاعتذار عن أعمال تقدير الدرجات يتم من خلال مشرف المادة بمقر التقدير في حينه، ويتم التنبيه علي جميع المعتذرين بعدم تمكنيهم من الدخول إلى مقر الاعتذارات بدون ارتداء الكمامة.

وبالنسبة لشروط تقديم اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية، هي:

يتم تسليم تقرير طبي حديث ومعتمد ومختوم من المجلس الطبي العام، مدونا به «يعفى من أعمال الامتحانات، أو ممنوع من السفر»، أو إجازة بدون مرتب يثبت بالمستندات، أو العمل جزءا من الوقت (مرفق بصورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمدا من الإدارة التعليمية)، أن يكون هناك نسبة عجز 5%، أو أن يكون لديه طفل رضيع «حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد».

كما تضمنت الشروط، وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة «تقرير طبي + شهادة ميلاد»، أو وجود طفل مصاب بمرض مزمن، وفاة الزوج أو الزوجة «شهادة وفاة لا تتجاوز سنة»، سفر الزوج أو العمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد «خطاب معتمد من جهة العمل»، وندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة، إذ يمكن أن يعتذر أحدهم، مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين، وأن يكون هناك قرار بالحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية، والاستدعاء للتجنيد، ووجود خصومات ثأرية ويثبت ذلك «خطاب حديث من مديرية الأمن»، والإحالة للمعاش.