تعرف على حقيقة تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا تغيير في جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، والذي يبدأ يوم 10 يوليو لطلاب الشعبة العلمية، و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، وطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والطلاب المكفوفين، موضحة أن الوزارة انتهت من الاستعدادات النهائية لإجراء الامتحانات وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 649 ألف و387 طالب وطالبة، منهم 292 ألف و852 طالب وطالبة في الشعبة العلمي علوم و100 ألف و169 طالب وطالبة في شعبة علمى رياضيات و256 ألف و366 في الشعبة الأدبية، وأن عدد لجان الامتحانات وصل إلى 2189، منهم 1794 لجنة إلكترونية و395 لجنة ورقية

** جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبة العلمية (رياضة وعلوم):

- السبت 10 يوليو امتحان مادة اللغة العربية.

- الاثنين 12 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- الأربعاء 14 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية للشعبة علمي رياضيات».

-السبت 17 يوليو امتحان مادة الكيمياء للشعبتين.

- السبت 24 يوليو امتحان مادة الفيزياء للشعبتين.

- الإثنين 26 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

- الأربعاء 28 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» شعبة علمي رياضي.

- السبت 31 يوليو امتحان مادة الأحياء «علمي علوم» والرياضية التطبيقية «الإستاتيكا» علمي رياضة.

- الإثنين 2 أغسطس امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة «علمي علوم»، والرياضة البحتة «التفاضل والتكامل» لشعبة علمي رياضة.

** جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 الشعبة الأدبية :

- يوم الأحد 11 يوليو المقبل امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 13 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الخميس 15 يوليو امتحان مادة الجغرافيا .

- يوم الأحد 18 يوليو امتحان مادة الفلسفة والمنطق .

- يوم الأحد الموافق 25 يوليو امتحان مادة التاريخ .

- يوم الثلاثاء 27 يوليو امتحان مادة علم النفس والاجتماع .

- يوم الخميس 29 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.