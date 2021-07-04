الأمم المتحدة: مصر تدشن إطارا وطنيا لمطابقة التمويلات الإنمائية

قال السفير منير أكرم، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، إن مطابقة التعاون الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ضروري وخطوة هامة لتحقيق هذه الأهداف، موضحًا أن مصر تعد من أوائل الدول التي قامت بتطبيق هذا الأمر، كما يُعد كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، الذي أطلقته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خطوة نحو التحوّل إلى النظام الاقتصادي الجديد العالمي والمتكافئ بنجاح.

جاء ذلك في كلمة عبر الفيديو، تعليقًا على إطلاق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من كلية لندن للاقتصاد، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم.

وأكد على الدعم الكامل للجهود التي تبذلها مصر لنشر هذا الكتاب الذي يسرد أهمية وضع الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الإنمائي في إطار مؤسسي مُنظَّم، قائلا «اتفق مع ما ذُكِرَ في الكتاب حول أهمية العمل والتعاون في إطار مؤسسي شامل وشفاف من أجل خلق حوار بنّاء يعزز من التعاون الإنمائي بين جميع الأطراف ذات الصلة».

ولفت إلى أن وباء كورونا أظهر أهمية الوحدة والترابط بين الشعوب، وأبرز الحاجة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، حيث لن تستطيع أي دولة مواجهة الوباء وحدها، وبالمثل، فإن تعافي الاقتصاد العالمي سيكون صعبًا إذا ظلت غالبية البلدان النامية في حالة ركود وكساد، لذا فإن التعاون والشراكات متعددة الأطراف تعد أمرًا حيويًا لتعزيز تعافي الاقتصاد العالمي، وهذه إحدى الاستنتاجات الرئيسية التي توصّل إليها هذا الكتاب.

وتابع: «تضع أجندة 2030 بهدف تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة خارطة تنموية للمستقبل من أجل المضي قدُمًا وتضع المواطن في محور الاهتمام وفي قلب التعاون إلإنمائي واستراتيجيات التنمية».

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود توثيق تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي كنموذج لباقي الدول الناشئة والنامية، من خلال إطلاق الكتاب، بما يبرز ويعزز محاور التجربة المصرية الرائدة في إطار آليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.