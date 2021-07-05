تهاجم محصول الذرة وتفتك به.. 5 حقائق عن دودة الحشد

انتشرت في زراعات الذرة خلال هذه الأيام، دودة الحشد الخريفية العدو الأكبر لمحاصيل الزراعات الصيفية، وذلك بعدما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة الفاو، أنها انتشرت في القاره الأفريقية منذ دخولها عام 2018، قادمة من قارة أمريكا الجنوبية، لذا نقدم في النقاط التالية، كل ما تريد معرفته عن دودة الحشد الخريفية وفقاً لتقرير لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو:

1- تتغذى دودة الحشد الخريفية على أكثر من 70 محصولاً على رأسها الذرة الشامية والريفعه والأرز، وقصب السكر، والقطن، ولكنها تفضل الذرة عن غيرها من المحاصيل الأخرى، وتنتشر في معظم أنحاء أفريقيا التي لا تشهد انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، حيث تموت في الشتاء لذا تعيش دودة الحشد الخريفية على مدار العام مسببة قلقاً دائماً للمزارعين.

2. دودة الحشد الخريفية تترك أثراً مدمراً لمحصول الذرة خاصة في صعيد مصر، وتطير هذه الدودة بسرعة كبيرة، ويمكن ليرقاتها أن تقطع ما يصل إلى 100 كلم في الليلة الواحدة، كما أنها قادرة على الهجرة لمسافات طويلة، وتتوالد بشكل كبير حيث يمكن لليرقة خلال حياتها أن تضع ما يقرب من ألف بيضة.

3. يمكن مواجهة دودة الحشد الخريفية أن عرف المزارعون كيفية التعرف عليها، وأن يفهموا سلوكها كما عليهم أن يتعلموا كيفية مراقبتها، وتحديد أفضل الطرق للتعامل معها وخفض تأثيرها.

4. أهم النصائح تتمثل في عدم زراعة الذرة مع محاصيل أخرى مثل الكاسافا أو البطاطا، وتجنب الزراعة المتأخرة، والتقاط وقتل البيوض واليرقات الموجودة على أوراق نبات الذرة، ورش الذرة المصابة بالمبيدات النباتية المستخدم فيها نبات النيم أو أي نبات آخر، كذلك وضع الرماد أو التربة أو الرمال في قلب النبتة (الذي تقتات عليه الدودة)، كذلك يجب حماية وتشجيع وجود العوامل البيولوجية الطبيعية التي تحمي النباتات.

5. في مواجهة هذا العدو، لجأت العديد من الدول الأفريقية إلى استخدام مبيدات الآفات الصناعية لمكافحة دودة الحشد الخريفية وانبثقت هذه الاستجابة من شعور هذه الدول بضرورة التحرك لمواجهة حالة طارئة، وليس على أساس تحليل دقيق للتكاليف والفوائد. وعلى الأغلب يتم استخدام جزيئات المبيدات الأقدم، والتي تعتبر خطرة وممنوعة في الدول الصناعية، بسهولة وعلى نطاق واسع في الدول الأفريقية. وتعرض هذه المنتجات صحة المزارعين وبيئتهم للخطر.