طرق تقديم شكاوى المواطنين بجميع فروع «مياه الشرقية»
كتب:
سلامة عامر
09:55 ص | الإثنين 05 يوليو 2021
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي
أتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عددًا من الآليات؛ لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.
14 فرعًا لخدمة المواطن
وتستعرض «الوطن» أرقام التليفونات «وإيميلات» والعناوين والفاكسات لجميع الفروع التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وعددها 14؛ ليتمكن المواطن من تقديم الشكوى بيسر وسهولة، على النحو التالي:
الفرع الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية
العنوان: 29 ش سعد زغلول – الزقازيق – خلف مديرية الإسكان - محافظة الشرقية
رقم شكاوى الفواتير واتس اب :01272274227 - 01272273227
التليفون:0552302532-0552363792
الفاكس:0552363792
رقم خدمة العملاء:125
رقم متابعة شكاوى خدمة العملاء:01205502060
رقم متابعة الشكاوى: 01205502098-01205502086
البريد الالكترونى:rel@shapwasco.com.eg
http://www.shapwasco.com.eg
عناوين الفروع وأرقام التليفونات والفاكسات
مركز الزقازيق
التليفون: 2241352
- العنوان: رافع مياه الزراعة
ديرب نجم
التليفون: 3765261
- العنوان :شارع النصر – امام مقر طلعت السويدي
الإبراهيمية
التليفون: 2590096- 2605633 - 2590096
العنوان: شارع الحرية بجوار مكتب بريد الابراهيمية
ههيا
التليفون: 2569313 - 2552913
العنوان: الطريق الدائرى بجوار السلخانة – امام مساكن السلام
أبو كبير
التليفون: 3510401 - 3510401 العنوان: شارع مصطفى كامل – بجوار نادى ابو كبير الرياضى
أبو حماد
التليفون: 3167134 - 3167161
العنوان: منشأة العباسة – محطة مياه العباسة
بلبيس
التليفون :2850189 - 2866552
العنوان: شارع بور سعيد – امام مدرسة الفردوس
مشتول السوق
التليفون: 2576866 - 2576067
العنوان: ش العروبة - بجوار مجمع المدارس
منيا القمح
التليفون: 3656272- 3663978- 3656272
العنوان: عزبة بابور النور - بجوار نادى المعلمين
كفر صقر
التليفون: 3187125 - 3187125
العنوان: شارع البحر – حى النصر – بجوار موقف الزقازيق
أولاد صقر
التليفون: 3460039-3460039 العنوان: شارع البحر - بجور مركز الشرطة
فاقوس
التليفون: 3945201-3980731- 3945201
العنوان: شارع الانتاج – بجوار مساكن العباسة
الحسينية
التليفون: 2774041-2771899 العنوان: حى 6 اكتوبر – امام مجلس المدينة
صان الحجر
التليفون: 2998012 -2998012
العنوان: حي طيبة