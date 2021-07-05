طرق تقديم شكاوى المواطنين بجميع فروع «مياه الشرقية»

أتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عددًا من الآليات؛ لتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

14 فرعًا لخدمة المواطن

وتستعرض «الوطن» أرقام التليفونات «وإيميلات» والعناوين والفاكسات لجميع الفروع التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وعددها 14؛ ليتمكن المواطن من تقديم الشكوى بيسر وسهولة، على النحو التالي:

الفرع الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

العنوان: 29 ش سعد زغلول – الزقازيق – خلف مديرية الإسكان - محافظة الشرقية

رقم شكاوى الفواتير واتس اب :01272274227 - 01272273227

التليفون:0552302532-0552363792

الفاكس:0552363792

رقم خدمة العملاء:125

رقم متابعة شكاوى خدمة العملاء:01205502060

رقم متابعة الشكاوى: 01205502098-01205502086

البريد الالكترونى:rel@shapwasco.com.eg

http://www.shapwasco.com.eg

عناوين الفروع وأرقام التليفونات والفاكسات

مركز الزقازيق

التليفون: 2241352

- العنوان: رافع مياه الزراعة

ديرب نجم

التليفون: 3765261

- العنوان :شارع النصر – امام مقر طلعت السويدي

الإبراهيمية

التليفون: 2590096- 2605633 - 2590096

العنوان: شارع الحرية بجوار مكتب بريد الابراهيمية

ههيا

التليفون: 2569313 - 2552913

العنوان: الطريق الدائرى بجوار السلخانة – امام مساكن السلام

أبو كبير

التليفون: 3510401 - 3510401 العنوان: شارع مصطفى كامل – بجوار نادى ابو كبير الرياضى

أبو حماد

التليفون: 3167134 - 3167161

العنوان: منشأة العباسة – محطة مياه العباسة

بلبيس

التليفون :2850189 - 2866552

العنوان: شارع بور سعيد – امام مدرسة الفردوس

مشتول السوق

التليفون: 2576866 - 2576067

العنوان: ش العروبة - بجوار مجمع المدارس

منيا القمح

التليفون: 3656272- 3663978- 3656272

العنوان: عزبة بابور النور - بجوار نادى المعلمين

كفر صقر

التليفون: 3187125 - 3187125

العنوان: شارع البحر – حى النصر – بجوار موقف الزقازيق

أولاد صقر

التليفون: 3460039-3460039 العنوان: شارع البحر - بجور مركز الشرطة

فاقوس

التليفون: 3945201-3980731- 3945201

العنوان: شارع الانتاج – بجوار مساكن العباسة

الحسينية

التليفون: 2774041-2771899 العنوان: حى 6 اكتوبر – امام مجلس المدينة

صان الحجر

التليفون: 2998012 -2998012

العنوان: حي طيبة