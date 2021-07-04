وزير التعليم العالي يشارك في الماجستير الدولي لزراعة الأسنان بـ«جوته»

استضافت مدينة الفردقة، برنامج «الماجستير الدولي في زراعة الأسنان»، الذي أطلقته كلية طب الأسنان بجامعة جوته بفرانكفورت، بالتعاون مع إحدى القرى السياحية بمدينة الغردقة، حيث يعد البرنامج أول دورة دولية لجامعة جوته فرانكفورت خارج ألمانيا، لتقديم منهج معتمد في طب زراعة الأسنان، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور روبرت صادر، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمعهد جامعة كارولينوم لطب الأسنان في جامعة جوته فرانكفورت، إضافة الى لفيف من أطباء الاسنان من الجامعات الخاصة والحكومية.

وشهدت فعاليات المؤتمر العلمي، الإعلان عن الدورة الدولية لبرنامج الماجستير الدولي في زراعة الأسنان التي تنعقد لمدة 3 أيام بمشاركة 59 أستاذا في طب الأسنان من مختلف الجامعات المصرية، حيث تأتي استضافة مدينة الغردقة لهذا البرنامج في دورته الأولى بمصر، في إطار استراتيجية بأن تصبح المدينة مركزا للأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية، من خلال استضافة العديد من الأنشطة والفعاليات الدولية المتنوعة التي تقوم على دعم الشباب في مختلف المجالات.‎

وقال الدكتور روبرت صادر، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمعهد جامعة كارولينوم لطب الأسنان في جامعة جوته فرانكفورت: «فخورون بأن يكون الإطلاق الأول لبرنامج الماجستير الدولي في زراعة الأسنان خارج ألمانيا في إحدى المدن السياحية بمدينة الغردقة في مصر، بالتعاون مع مدينة الجونة، لثقتنا بالدور المصري الرائد في مجال البحث العلمي».

وأشار إلى أنّ «جوته فرانكفورت» من أفضل الجامعات في مجال دراسة طب الأسنان، وحصلت على العديد من التصنيفات العالمية، لافتا إلى أنّ طب الأسنان يشهد تطورا مستمرا، وهذا المؤتمر يساهم في تبادل الخبرات الألمانية والمصرية في هذا المجال الطبي المهم.