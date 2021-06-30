وزير التعليم العالي يرأس اجتماع «الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية»

عقد مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة.

وأشاد الوزير بالخطوات التي حققتها الجامعة، سواء على مستوى تطوير البرامج الدراسية، وزيادة عدد الطلاب، وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة، والتعاون مع الجهات المختلفة، مشيرًا إلى تقدم وضع الجامعة داخل منظومة الجامعات المصرية، لتشكل نموذجًا بارزًا على خريطة المؤسسات التعليمية المصرية؛ إذ تعد الأولى من نوعها في تقديم هذا النوع من التعليم الذي يعتمد على الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، والذي ثبتت أهميته مع جائحة كورونا، ويقدم للمجتمع خريجين مؤهلين بشكل جيد في التعامل مع التكنولوجيا البازغة، ومجالات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناولت الجلسة إجراءات إعادة تشكيل مجلس الأمناء، واتفق على إعادة انتخاب المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق، رئيسًا لمجلس الأمناء، واختيار الدكتور فوزي تركي، رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق نائبًا، والمهندس ياسر كاظم، مدير المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني بوزارة الاتصالات، أمينًا للمجلس.

وقدم «عبدالغفار» التهنئة للمجلس الجديد، متمنيًا لأعضائه التوفيق في أداء مهمتهم، وكلف المجلس الجديد والدكتور هشام عبدالسلام، القائم بعمل رئيس الجامعة، ببحث آليات تطوير الجامعة خلال الفترة المقبلة، وذلك بوضع خطة للتوسع في تقديم الخدمات التعليمية للجامعة خارج مصر، خاصة لأبناء المصريين المقيمين بالخارج، والطلاب من الدول العربية، وأبناء الجاليات العربية المغتربين، مشيًرا إلى ما اتخذ من إجراءات لرفع تأهيل الجامعة وزيادة قدراتها.

كما كلف وزير التعليم العالي بدراسة إمكانية إنشاء فروع للجامعة بالخارج، للمساهمة في توسيع خدماتها، مشيرًا إلى أهمية خدمات التعليم الإلكتروني التي برزت في العصر الحديث، والقدرات التي يوفرها في مواجهة الأزمات التي قد تعوق العملية التعليمية، وسد احتياجات قطاع كبير من الراغبين في رفع قدراتهم العلمية، وتحسين مستوياتهم داخل مصر وخارجها.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة الانتهاء من إنشاء المقر الجديد للجامعة بمدينة بدر، على أن يكون ذلك بحد أقصى نهاية العام المقبل، مشددا على اهتمام الجامعة بعقد مزيد من اتفاقيات الشراكة والتوأمة مع غيرها من المؤسسات التعليمية المتميزة، والاستفادة من النماذج الدولية ذات التجارب الشبيهة في التعليم الإلكتروني؛ لرفع مستوى الجامعة وزيادة قدراتها التنافسية.

من جانبهم، قدم أعضاء المجلس الشكر لوزير التعليم العالي؛ لدعمه للجامعة خلال الفترة الماضية، ومساهمته في تحقيق الإنجازات التي قدمتها، وتوفير الإمكانات المادية والفنية اللازمة لها.