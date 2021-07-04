معرض نقابة المهندسين للسيارات: 6 معايير و10 شروط والتقديم حتى 30 أغسطس

أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن مد فترة معرض نقابة المهندسين للسيارات إلى 30 أغسطس 2021، وذلك «نظرا للإقبال الكبير على معرض نقابة المهندسين للسيارات وبناء على طلب المهندسين» بحسب بيان صادر عن النقابة.

معرض نقابة المهندسين للسيارات

وكانت النقابة قد أعلنت عن إقامة معرض نقابة المهندسين للسيارات بالتعاون مع بنك البركة وشركة المهندس للتأمين، وذلك خلال الفترة من 20 مارس إلى 30 أبريل الماضي، وتضمنت مواصفات أو معايير المعرض ما يلي:

1- أقل معدل فائدة سنويا تبدأ من 6.3% سنويا.

2- 750 ألف جنيه حد أقصى للتمويل.

3- أقل مصروفات إدارية.

4- أقل دفعة مقدمة 15% من قيمة السيارات.

5- ألا يقل الدخل عن 3 آلاف جنيه.

6- ألا يزيد سن العضو عن 60 عاما.

وأوضحت النقابة أنه يتم طلب ملف معرض سيارات نقابة المهندسين بمبنى النقابة العامة بقيمة 300 جنيه للملف شاملة مصاريف الإستعلام، وهو البند الذي أثار جدلا على صفحة النقابة العامة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

شروط معرض سيارات نقابة المهندسين

وفي وقت سابق أعلنت نقابة المهندسين عن 10 شروط واجب توافرها للحصول على تمويل السيارات من معرض نقابة المهندسين للسيارات، وتضمنت الشروط العشرة ما يلي:

1- مهندس مقيد بالنقابة ومسدد الاشتراكات حتى عام 2021.

2- صورة «كارنية النقابة، وبطاقة الرقم القومي»، وإيصال مرافق حديث «كهرباء، غاز، مياه».

3- السن لا يزيد عن 60 سنة عند انتهاء التمويل.

4- بالنسبة للمهندسين العاملين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، يلزم تقديم شهادة الدخل معتمدة من جهة العمل وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، أو صحة توقيع بنكي، على ألا يقل صافي الدخل الشهري عن 3000 جنيه.

5- بالنسبة للمهندسين العاملين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام يلزم أن يكون مؤمن عليهم لمدة سنتين على الأقل.

6- بالنسبة لأعضاء النقابة أصحاب الأنشطة وأصحاب المكاتب الهندسية، يجب ألا يقل الدخل الشهري عن 5 آلاف جنيه بشهادة معتمدة من محاسب قانوني لآخر عامين، وتقديم شهادة الموقف الضريبي والتأميني.

7- بالنسبة لأصحاب المكاتب الاستشارية يلزم تقديم صورة تصريح مزاولة المهنة وصورة البطاقة الضريبية.

8- بالنسبة لأصحاب الأنشطة يلزم تقديم صورة مستخرج حديث من السجل التجاري.

9- إحضار عرض سعر للسيارة المراد شراؤها من أي معرض أو أي توكيل.

10- استيفاء تأمين شامل على السيارة وتأمين على الحياة طوال فترة التمويل.