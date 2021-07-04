«الرعاية الصحية» تعقد مؤتمرا علميا عن استخدام منظار البطن في بورسعيد

عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية «المؤتمر العلمي التعليمي عن استخدام منظار البطن في جراحات المسالك البولية»، داخل مستشفى الزهور في بورسعيد، أحد المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظة، يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة الدائم لتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتبادل الخبرات مع رواد وعمالقة الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، خصوصًا النادرة منها.

مؤتمر المسالك البولية بمشاركة أطباء القناة ودمياط

وترأس الدكتور على عبد الكريم، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة الإسكندرية، سكرتير مؤتمر جراحي المسالك البولية لحوض البحر المتوسط، المؤتمر، وشارك عدد من الأطباء من محافظات دمياط والإسماعيلية، وسيتم بث فعاليات المؤتمر أونلاين لتحقيق الاستفادة القصوى للأطباء ممن لم يتسنى لهم الحضور، عبر الموقع الإلكتروني لمؤتمر دول البحر المتوسط لمناظير المسالك البولية.

محاضرة عن نظرية استخدام مناظير البطن في جراحات المسالك البولية الدقيقة

وتابع البيان: بأنه تم بدء المؤتمر بمحاضرة نظرية عن استخدام مناظير البطن في جراحات المسالك البولية الدقيقة، وعلى هامش المؤتمر تم إجراء عده جراحات دقيقة، في إطار التطبيق العملي من داخل غرفة العمليات بمستشفى الزهور، تم إجراء 3 جراحات مهمة ودقيقة في تخصص الكُلى والمسالك البولية لبعض المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالتنسيق مع الدكتور رؤوف زخاري «رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى الزهور»، وأعضاء الفريق الطبي بقسم المسالك البولية بالمستشفى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن البحث العلمي والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية السليمة وفق أدلة العمل الاسترشادية المحدثة عالميًا، هو دستور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى حرص الهيئة الدائم على الانفتاح وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، والاستفادة من التحديات والتغلب عليها، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حلم كل المصريين، الذي يتطلع إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيقه، ليوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المصريين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تقدم كل أوجه الدعم لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد «مستقبل صحة مصر».

وأشارت الدكتورة روفانا علي «مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمشرف العام على السياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية»، إلى أن النجاحات الكبرى تتحقق دائمًا وتجني ثمارها عندما يكون التطبيق العملي ملاحقًا للمعلومات النظرية، وخاصة في الممارسات الجراحية، لافتة إلى أن إقامة المؤتمرات العلمية تسمح بانتقال وتبادل الخبرات بين كل الأطقم الطبية.

وأكدت أن إقامة الأيام العلمية تتسق مع استراتيجية العمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتوفير الأدلة العلمية المحدثة باستمرار، ومن ثم وضع البروتوكولات العلاجية المناسبة وتوفير العلاج الطبي لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.