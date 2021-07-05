أنباء عن انضمام ريهانا ودينزل واشنطن للجزء العاشر من «Fast & Furious»

عبر الممثل الأمريكي تيريس جيبسون، بطل فيلم «F9»، عن رغبته في انضمام ريهانا ومات ديمون ودينزل واشنطن إلى الجزء الجديد من سلسلة أفلام «Fast & Furious».

تحدث تيريز جيبسون، الذي يلعب دور «رومان بيرس» في سلسلة الأفلام، مؤخرًا في مائدة مستديرة لجمعية نقاد السينما الأمريكية الأفريقية حول من يود رؤيته ينضم إلى الجزء الجديد، وذلك وفقا لما نشره موقع «سكرين رانت».

تيريز جيبسون: مشاركة ريهانا مثالية لـ «Fast & Furious»

وقال جيبسون: «ريهانا يجب أن تكون في الفيلم القادم، وأعتقد أنه من الحكمة مشاركتها والتي ستكون مثالية لـ (Fast and the Furious)، بينما مات ديمون هناك لأنه جزء من سلسلة أفلام (Bourne)، وهذا امتياز آخر لشركة يونيفرسال، بالإضافة إلى دينزل واشنطن، سيضيف الكثير إلى السلسلة، وهو السبب في أنني بدأت التمثيل في المقام الأول».

وشارك في بطولة الأفلام التي بدأت بـ فين ديزل، وبول ووكر، وميشيل رودريجيز، وجوردانا بروستر، لتشمل مجموعة كبيرة من الممثلين والمغنيين من بينهم دوين جونسون، جون سينا، جينا كارانو، هيلين ميرين وتشارليز ثيرون، بالإضافة إلى لوداكريس وكاردي بي.أصبحت سلسلة أفلام «Fast & Furious»، بالرغم من بداياتها المتواضعة في عام 2001 كفيلم لسباق الشوارع، أكثر أفلام شركة يونيفرسال بيكشرز نجاحًا، ومع إصدار «F9»، تجاوز الامتياز سلسلة «X-Men» لتصبح خامس أعلى سلسة أفلام تحقيقا للإيرادات.

«F9» يحقق 446 مليون دولار في دور العرض

وحقق الجزء التاسع من سلسلة أفلام «Fast & Furious» إيرادات قياسية، وصلت إلى 446 مليون دولار.

يذكر أن «F9» هو الجزء العاشر من سلسلة «Fast & Furious»، والجزء التاسع في السلسلة الرئيسية، وفيه يتبع طاقم المغامرين وهم يواجهون الأخ الأصغر لدومينيك (فين ديزل)، وهو قاتل ذو ضغينة خطيرة ويحمل ثأرًا شخصيًا ضد دومنيك.

الفيلم بطولة فين ديزل، وميشيل رودريجيز، وتشارليز ثيرون، وجون سينا، وهيلين ميرين.