مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل رئيس معهد الشارقة للتراث

استقبل الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث والدكتور مني بونعامة مدير إدارة المحتوي والنشر بالمعهد.

وأشاد «الفقي» بالنهضة التي قام بها الشيخ سلطان القاسمي بالشارقة والاهتمام بالبشر والحجر، مؤكدا دعم مكتبة الإسكندرية لتلك الأعمال التراثية، وخاصة التراث الثقافي غير المادي، وموضوعات التراث العام وذلك لأنها تعتب انصهارا عربيا مشتركا، مشيرا إلى أن التراث الثقافي هو الذي يبقي ويستقر في ذاكرة البشر.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، إن التجربة الكبيرة لمكتبة الإسكندرية ولجمهورية مصر العربية، والتجربة الشارقية ومعهد الشارقة للتراث، سيكون لهما مردود إيجابي على الوسط الثقافي وخاصة التراث الثقافي.

وحمل «المسلم» مذكرة تفاهم ومشروع تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومعهد الشارقة للتراث.