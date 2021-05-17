مصطفى الفقي بعد اختياره بمجلس أمناء المتحف الكبير: شرف وأشعر بالاعتزاز

علق الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، مدير مكتبة الإسكندرية، على اختياره عضوا في مجلس أمناء المتحف الكبير، الذي يرأسه الرئيس السيسي، قائلا: أشعر بالاعتزاز لأن المتحف الكبير هو أرقى درجات التجسيد الحضارة الفرعونية، وأن أكون من بين الأعضاء الذين تم اختيارهم في مجلس الأمناء فهذا شرف كبير أشكر عليه السيد الرئيس السيسي ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.

وأضاف «الفقي» في تصريحات لـ«الوطن»: «أرى أنه علينا جهد كبير لتقديم أعظم وأقدم حضارة في التاريخ للبشرية وهي الحضارة الفرعونية، ونأمل أن يكون افتتاح المتحف الكبير بداية طيبة لحركة السياحة ونشاط بعثات الكشوف الأثرية وتعزيز دور مصر الدولي في كافة المجالات الثقافية بل والسياسية أيضا».

وعن تسويق هذه الحضارة قال الفقي: «يجب الاستفادة من العناصر الموجودة في مجلس الأمناء وكذلك العناصر الموجودة خارج مجلس الأمناء من الشخصيات المعروفة دوليا والمؤسسات، التي تستطيع أن تسهم في إعادة تقديم الحضارة الفرعونية وهي ليست في حاجة إلى تقديم لأنها تقدم نفسها بسبب تاريخها العريق».

وأكد «الفقي» كنا بحاجة إلى هذا المتحف لأن مصر كلها مخازن الآثار، وكلما حفرنا في مصر نجد في أرضها حضارة مطمورة، بخلاف بلاد أخرى لا يوجد بأرضها إلا المياه والبترول وهذا أمر يجب استثماره لصالح المستقبل المصري على المدى الطويل.

أعضاء مجلس أمناء المتحف الكبير:

وجاء قرار الرئيس السيسي بشأن تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة 3 سنوات، ويتضمن القرار أسماء أعضاء المجلس واختصاصاته، ويأتي تشكيل مجلس أمناء المتحف الكبير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعضوية كل من:

أولا- الأجانب:

1- تارو آسو، نائب رئيس وزراء اليابان بصفته.

2- جوهي ساساكي، مدير متحف كيوتو بصفته.

3- الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية.

4- مدير متحف المتروبوليتان.

5- أمين عام منظمة السياحة العالمية.

ثانيا- المصريون:

1- وزير السياحة والآثار.

2- وزير الثقافة.

3- وزير المالية.

4- مدير مكتبة الإسكندرية.

5- الدكتور زاهي حواس.

6- الفنان التشكيلي فاروق حسني.

7- الدكتور هشام عكاشة.

8- الدكتور فاروق العقدة.

9- محمد لطفي منصور.

10- الإعلامي شريف عامر.