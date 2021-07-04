«تيك توك» يتيح فيديوهات أكثر من 60 ثانية لصانعي المحتوى

قال موقع Pocket-lint، المتخصص في التكنولوجيا، إنه في الوقت الحالي يصل الحد الأقصى لمقاطع الفيديو على تطبيق تيك توك TikTok إلى 60 ثانية فقط، ولكن تعمل الشركة في الوقت الحالي على منح المستخدمين قريبًا القدرة على تسجيل مقاطع فيديو لمدة أطول.

وأضاف الموقع، أن منصة تيك توك TikTok بدأت بالفعل في اختبار خيار تصوير TikToks لمدة تصل إلى ثلاث دقائق في ديسمبر الماضي، وكانت الميزة في المراحل الأولى مع وصول محدود، ولكن على مدار الأشهر السبعة الماضية، مُنح بعض منشئي النظام الأساسي المعروفين إمكانية الوصول إلى مقاطع فيديو أطول.

وأشار الموقع إلي أنه الآن أصبح بإمكان جميع مستخدمي التطبيق الحصول على هذه الميزة اعتبارا من الأسبوع الحالي.

وقالت شركة تيك توك TikTok إنها ستطرح هذه الإمكانية لجميع المستخدمين، حيث سيتلقون إشعارًا من التطبيق بمجرد أن تتمكن من استخدامه، مضيفة أنه مع مقاطع الفيديو الطويلة، سيكون لدى المبدعين لوحة أكثر اتساعا لعرض مواهبهم ولإنشاء أنواعا جديدة أو موسعة من المحتوى على TikTok، مع مرونة مساحة أكبر قليلاً.

وقد تميز تطبيق تيك توك TikTok بقصر فيديوهاته والتي ميزته عن يوتيوب، واقترح تيك توك TikTok في منشور المدونة الخاص به، إنه سيسمح لمنشئي TikTok بالحصول على المزيد من الإبداع.

وفي وقت سابق قد أعلن تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير «تيك توك» حذف أكثر من 7 ملايين حساب، التي تحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين.

وكشف «تيك توك» عن حذف نحو 7 ملايين و300 ألف حساب في الربع الأول من العام الحالي، وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها التطبيق الشهير مثل هذه الأرقام بهدف الحفاظ على سلامة المستخدم.