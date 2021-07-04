دا صوت.. حلمي بكر يطرد «نبطشي أفراح» ببرنامج لاختبار المواهب الغنائية

تعرض الموسيقار حلمي بكر، لموقف مُحرج، خلال ظهوره في برنامج «هندية والنجوم»، عبر قناة «الحدث اليوم»، وذلك خلال اختبار الموهبة الغنائية لأحد الشباب، ويُدعي «محمد الباقي».

وفوجئ حلمي بكر، بأن المُتسابق لا يُجيد الغناء ولا يمتلك الموهبة من الأساس، كونه يعمل مديرًا لفرقة موسيقية خاصة بإحياء الأفراح الشعبية و«نبطشي» في الوقت ذاته، ليُكشر الموسيقار عن أنيابه، مطالبًا إياه بالتوقف عن الحديث والخروج من الاستديو.

حلمي بكر لمُتسابق: «امشي اطلع برة»

ورفض المُتسابق الخروج، قائلًا: «هو زمن الفن الجميل راح ولا إيه؟»، ليرد عليه حلمي بكر بقوله: «إنت فن جميل ولا إيه؟»، مجاوبًا عليه: «آه»، ليُبدي حلمي بكر دهشته بقوله: «آه!!.. ده أنت بجح يا أخي.. أمشي اطلع برة».

واستنكر المتسابق، موقف حلمي بكر، قائلًا: «أنا مش هقول الأطلال وأغنيها للعريس والعروسة في الفرح.. مش هينفع» ليُقاطعه الموسيقار مطالبًا إياه بالخروج وعدم الحديث»، ليرد عليه المُتسابق: «يا حلمي.. استنى بس يا حلمي أصبر.. أنا راجل نقابي».

حلمي بكر يُقدم بلاغًا على الهواء ضد متسابق: قول اسمك عشان المصنفات تاخدك

وقدّم حلمي بكر، بلاغًا على الهواء، ضد المتسابق، قائلًا: «يا أهل النقابة، ما رأيكم؟.. قول اسمك بالكامل عشان يبلغوا فيك والمصنفات تاخدك إنّ شاء الله.. يا نقابة».

ووجه الموسيقار، رسالة إلى الجمهور، بقوله: «يا جمهورنا العظيم.. شوفوا السُكات وصلنا لفين؟.. ولعلمكم لسه فيه نماذج جاية.. ولعلكم من أسبوعين كان فيه اتنين جايين يغنوا وفاكرين إنها لعب عيال.. اللي هيحصل بعد كده بتشجيعكم.. أنتم المُدانين».