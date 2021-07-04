معلومات عن أخطر كتاب للسحر الأسود.. ضُبط مع علاء حسانين

ضبطت الأجهزة الأمنية مع البرلماني السابق، علاء حسانين، عددا من كتب السحر التي كان يستخدمها في التنقيب عن الآثار والإتجار فيها، في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، ومن بين تلك الكتب كتاب «شمس المعارف الكبرى».

كتاب شمس المعارف الكبرى

وكتاب «شمس المعارف الكبرى»، وصف بأنه أخطر كتب السحر الأسود، وهذا الكتاب يحمل أسماء أخرى منها «شمس المعارف ولطائف العوارف»، وهو عبارة عن كتاب لأعمال سحر تتعلق بالجن، ويُنسب تأليفه إلى أحمد بن علي البوني المتوفى سنة 622 هجريا.

وكتاب «شمس المعارف الكبرى» الذي نصح عددا من علماء الأزهر ودار الافتاء بعدم اقتنائه أو شرائه أو قراءته، طُبع الجزء الأول منه في 577 صفحة في المكتبة الشعبية ببيروت عام 1985، والكتاب ممنوع في كثير من الدول الإسلامية، لما فيه من نصوص لتحضير الجن وهي أمور محرمة في الشريعة الإسلامية، إلا أنه يوجد منه نسخة للتحميل على شبكة الإنترنت.

محتويات كتاب شمس المعارف

وبمطالعة كتاب شمس المعارف الكبرى، فهو يحمل مزيجا عجيبا من المعلومات المفهومة وغير المفهومة للشعوذة وتحضير الجن، وفيه وصفات خطيرة، وشعوذة كثيرة، ويتوزع الكتاب في أربعين فصلا.