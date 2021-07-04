مصادر: «التموين» تسحب شيكولاتة ضارة تباع بالمحال معبأة داخل «سرنجة»

حصلت «الوطن» على صورة شيكولاتة ضارة تباع للأطفال في المحال والسوبر ماركت، معبأة داخل «سرنجة»، وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بحملات رقابة مشددة على مستوى المحافظات لسحبها من الأسواق.

وقالت مصادر لـ«الوطن» أن الوزارة وجهت المديريات بتشديد الرقابة على الأسواق وسحب هذه الحلوى، بعد التأكد من أضرارها، وهي معبأة داخل «سرنجة» حقيقية.

وأشارت المصادر إلى أن مصنع تصنيع هذه الشيكولاتة وتعبأتها يقع في محافظة الغربية، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانوينة ضد المصنع من قبل مباحث التموين، حيث تصل عقوبة الغش التجاري في هذه الحالة إلى 3 سنوات، والحبس مدة 3 أشهر لصاحب المنشأة التي تقوم بالتصنيع.

كما تسحب الوزارة أيضا من الأسواق نفس نوع الشيكولاتة، ولكن معبأة داخل «أنبوبة» مثل التي تستخدم لمعجون الأسنان.