شوكولاتة وبلايستيشن.. المنتجات الواردة من الخارج الخاضعة للجمارك

يقبل الكثيرون على استيراد العديد من الأدوات والمعدات والأجهزة من الخارج، والتي تخضع عادةً لرسوم ضريبية وأخرى جمركية، فيما تعفى بعضها من الجمارك وفقًا لطبيعة الاستخدام، ويتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لسعر الصرف الحر المعلن من البنك المركزي.

وفي هذا الصدد؛ ترصد «الوطن» الأدوات التي تخضع للرسوم الضريبية والجمركية والمعفاة منها على النحو التالي:

الأدوات التي تخضع للرسوم الضريبية والجمركية

البلايستيشن

يخضع جهاز البلايسيتشن لضريبة جمركية بقيمة 60%، إضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة، أما إذا كان الجهاز للاستخدام الشخصي يمكن أن يتمتع بالإعفاء الخاص بصحبة الراكب، ويتحقق ذلك وفقًا للمعاينة الفعلية.

الشوكولاتة

أما الشوكولاتة فتخضع لضريبة جمركية بقيمة 40%، إضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة، ويمكن إعفاء الاستخدام الخاص والاستعمال الشخصي بشرط موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

نظارة الواقع الافتراضي

وتخضع نظارات الواقع الافتراضي VR لضريبة جمركية بقيمة 10%، إضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة.

الأثاث الخشبي

فيما يخضع الأثاث لضريبة جمركية بقيمة 60%، إضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة.

سماعات الأذن

أما سماعات الأذن الصغيرة دون موبايل وسماعة البلوتوث لضريبة جمركية بقيمة 30%، إضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة.

حامل الكاميرا

ويخضع حامل الكاميرا وعصا السيلفي لضريبة جمركية بقيمة 20%، إضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة.

الكتب

وتخضع الكتب لضريبة جمركية فقط بقيمة 5%.

الاكسسورات الحريمي

تخضع الاكسسوارات الحريمي لضريبة جمركية بقيمة 60%، إضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة.

الآلات وأجهزة التغليف

تخضع هذه الآلات لضريبة جمركية بقيمة 5%، إضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة.

العدسات اللاصقة وأجهزة وزن الأشخاص

تخضع العدسات اللاصقة لضريبة جمركية بقيمة 10%، إضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة.

العطور والمكياج

أما أدوات العطور والمكياج ومستحضرات العناية الشخصية بالشعر والبشرة فتخضع لضريبة جمركية بقيمة 45%، إضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة و8% ضريبة جدول.

أدوات ومعدات الرياضة

وعن أصناف ومعدات الرياضة البدنية وألعاب القوى والجمباز فتخضع أيضًا لضريبة جمركية بقيمة 5%، إضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة.

الأدوات المعفاة من الجمارك

الموبايلات

تخضع الموبايلات لرسوم 14% ضريبة القيمة المضافة لكنها معفاة من الجمارك، بشرط أن تكون الكمية في حدود الاستخدام الشخصي.

الكمبيوتر وملحقاته واكسسواراته

ومن ضمن الأشياء المعفاة من الجمارك أيضًا الآتي: «طابعة الكمبيوتر وعبوات الأحبار - الرامات - البروسيسور - مراوح الكمبيوتر - الكمبيوتر - اللابتوب - الآيباد - الماوس - الكيبورد»، لكنّها تخضع لرسوم 14% ضريبة القيمة المضافة.

ماكينات الخياطة الصناعية

كما تخضع ماكينات الخياطة لرسوم 14% ضريبة القيمة المضافة لكنّها معفاة من الجمارك.

الأسمدة

وبالنسبة للأسمدة «نيتروجينية - فوسفاتية - بوتاسية» فإنّها تخضع لرسوم 14% ضريبة القيمة المضافة لكنّها معفاة من الجمارك.

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أنّه يمكن استيراد الحاسبات الآلية ووحداتها المساعدة مستعملة للاتجار أو الاستخدام الخاص، ويتم استيراده مستعمل بشرط ألا يمضي على تاريخ إنتاجه أكثر من خمس سنوات حتى تاريخ الشحن، كما يشترط لاستيراد معدات الاتصالات الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتم تحصيل الرسوم والضرائب طبقًا لقيمة السلعة النهائية التي تم قبولها جمركيًا من قِبل جمرك الإفراج.

ومراعاةً للحالة الصحية لأصحاب الهمم تم رفع الحظر الجمركي عن سيارتهم المجهزة طبيًا بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون بصورة آلية من غير حضورهم «باستثناء السيارات محل القضايا والمخالفات الجمركية»، مع إخطار المرور المركزي بكشوف مجمعة بأسمائهم والبيانات الخاصة بسيارتهم.