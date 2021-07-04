بعد القبض عليه وحبسه.. 9 معلومات عن المتحرش بـ«طفلة أوسيم»

أمرت جهات التحقيق المختصة، قبل قليل، بحبس متهم تحرّش بطفلة في مكتبة بمنطقة أوسيم، التي باتت تّعرف بـ«طفلة أوسيم»، وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض عليه، وإحالته للتحقيق.

وتقدم «الوطن»، 9 معلومات عن المتهم، بعد صدور الأمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

1- في العقد الرابع من العمر، متزوج ولديه طفلان.

2- يعمل فى إحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة الشهيرة.

3- سابق اتهامه في 40 قضية، وله معلومات جنائية.

4- استغل حاجة والدة المجني عليها للمال، التي عملت في المكتبة الخاصة به، كما استعانت بابنتها معها.

5- ظهر فى فيديو وهو يهتك عرض الطفلة المجني عليها التي تعمل فى المكتبة بصحبة والدتها.

6- سرّب صديقه الفيديو ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب خلافات بينهما.

7- تمكنت المباحث من القبض على المتحرش وصديقه مُسرب الفيديو.

8- اعترف خلال مواجهته، باستدراج الطفلة المجني عليها وهتك عرضها، لتأكده أنها لن تبلغ والدتها.

9- أمرت جهات التحقيق بحبسهما، لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

بداية الواقعة

يذكر أن بداية الواقعة، كان إثر انتشار مقطع فيديو يظهر فيه رجل في العقد الرابع من العمر، متحرشا بطفلة داخل إحدى المكتبات، ويقبّلها بالقوة «كرها عنها»، وأمر اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإجراء تحريات حول الواقعة، وكشف غموض الحادث، حيث تمكنت التحريات من تحديد هوية المتهم، وهو مالك مكتبة في أوسيم، وأن الواقعة جرت داخلها.

طفلة أوسيم

وأوضحت التحريات التي باشرها اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطفلة المجني عليها تعمل فى مكتبة المتهم، مع والدتها التي عجزت عن سداد أقساط أجهزة اشترتها منه، وبدأت العمل لديه واصطحبت معها ابنتها المجني عليها.

القبض على المتحرش بطفلة أوسيم

وتمكنت قوة أمنية يقودها الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث أوسيم، من القبض على المتهم، الذي اعترف بتفاصيل جريمته، بعد مواجتهه بالفيديو، مؤكدا أن الطفلة المجني عليها ابنة سيدة تعمل لديه، لسداد أقساط مستحقة عليها، عبارة عن قيمة أجهزة كهربائية اشترتها منه، وعجزت عن سداد قيمتهما، وحصل على أحكام قضائية ضدها.