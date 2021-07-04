«بتاخد 20 جنيه في اليوم».. تفاصيل القبض على والدة «طفلة أوسيم» ضحية التحرش

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، عن مفاجأة في واقعة التحرش بطفلة داخل مكتبة بأوسيم، والتي عرفت إعلاميًا بـ«طفلة أوسيم».

وذكرت تحريات وتحقيقات رجال المباحث، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن والدة الطفلة صادر ضدها 40 حكما قضائيا، بعد أن عجزت عن دفع مبلغ مالي قيمة أجهزة كهربائية قامت بشرائها من المتهم بالتحرش بابنتها، مالك المكتبة، فقدم الأخير الشيكات والإيصالات للجهات، وأصدرت ضدها 40 حكما قضائيا.

وتم ضبط الأم بعد أن تبين صدور أحكام قضائية ضدها، وعرضها على الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحكام.

20 جنيهًا أجرة الأم

اعترفت ولدة الطفلة التي تعرضت للتحرش، أثناء مثولها أمام جهات التحقيق، بالأحكام الصادرة ضدها، مشيرة إلى أنها تعمل لدى المتهم، المتحرش بطفلتها، مقابل 20 جنيهًا في اليوم؛ لكي تتمكن من الإنفاق على ابنتها بعد وفاة زوجها، وأنها قامت بشراء أجهزة كهربائية من المتهم، وعجزت عن سداد القيمة المالية؛ مما دفعه لتقديم الشيكات والإيصالات للمحاكم، وطلب منها العمل لديه بـ20 جنيهًا مقابل عدم الإبلاغ عنها وتسديد قيمة المديوينات، وفوجئت بأنه يتحرش بابنتها مستغلًا غيابها.

سقوط المتهم

وجاء في تحريات المباحث أن أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن قوات الجيزة ومباحث أوسيم تحت قيادة الرائد حسام العباسى رئيس مباحث أوسيم، تمكنت من ضبط المتهم، واعترف بتفاصيل الواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.