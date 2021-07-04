معهد صحة الحيوان ينظم دورة تدريبية لاعتماد المعامل طبقا لـ «الأيزو»

افتتح الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، اليوم، الدورة التدريبية بعنوان «اعتماد المعامل طبقا للمواصفة الدولية ايزو 17043» بمركز التدريب والتعلم والاستشارات المعتمد دوليا طبقًا للمواصفة ايزو 21001 : 2018، والتي حاضر فيها اللواء مهندس محمد عادل رزق خبير اعتماد دولي للمجلس الوطنى للاعتماد والمنظمة العربية والأفريقية والدولية للأعتماد.

وصرح مدير المعهد، بأن الدورة ستستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، من الأحد 4يوليو إلى الثلاثاء 6 يوليو، ويحضرها 20 متدربًا من العاملين فى مجال الاعتماد بالمعهد ومعامله الفرعية.

وأشار إلى أهمية اختبار الكفاءة الدولى بين المعامل (P.T.) الذى يعتمد عليه فى رفع كفاء أداء المعامل، وهو مطلب أساسي ورئيسي لاعتماد المعامل طبقًا للمواصفات القياسية العالمية مثل المواصفة القياسية لاعتماد معامل الاختبار والمعايرة ايزو 17025.

وتعد المعامل المعتمدة النوعية المتخصصة داخل معهد بحوث الصحة الحيوانية وبعض معاملة الفرعية هي المنوطة بتشخيص الأمراض السيادية والوبائية والعابرة للحدود فى مصر.

وقال «شاهين» إن الدورة وأهدافها تعد مطلبًا ضروريًا وملحًا لرفع كفاءة المعامل والأفراد وتأهيلهم للاعتماد كمعامل دولية، موضحًا أن المعهد سينفذ سلسلة من هذه الدورات في المقر الرئيسي وفروعه للعاملين بمعامل وزارة الزراعة بما يعود بالنفع على هذه المعامل لتكون بين مصاف معامل الدول المتقدمة ومركز التدريب والتعلم والاستشارات بالمعهد على استعداد تام لتنفيذ الدورات الخاصة بالاعتماد والجودة لجميع معامل وزارة الزراعة، قائلا: « يعد ذلك بمثابة إنجاز غير مسبوق للمعهد للجمع بين المردود العلمي والبحثي والتقني والاقتصادي».

يأتي ذلك في ضوء تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باعتماد معامل وزارة الزراعة لتصبح فى مصاف المعامل الدولية والاستمرار فى رفع كفاءة المعامل والباحثين فيها، وتوجيهات د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أهمية وضرورة تنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة فى مجال اعتماد المعامل للحصول على شهادات الأيزو الدولية فى مختلف المجالات العلمية والتقنية.