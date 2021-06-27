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محمود مسلم

وزير الزراعة: لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة لنا

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الوطن
01:18 م | الأحد 27 يونيو 2021
وزير الزراعة خلال الجمعية

وزير الزراعة خلال الجمعية

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، لاعتماد الميزانية العمومية عن العام المالي 2019/ 2020 واعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالي 2021/ 2022، بحضور اللواء طارق الشربيني رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة لها.

وقال القصير إنّه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة، خاصة في ضوء جهود الدولة لتنفيذ وطرح العديد من المشروعات الضخمة في المجالات كافة، سواء من خلال الهيئة الهندسية أو وزارة الإسكان وشركة الريف المصري ومشروعات حياة كريمة، كما ينبغي على جميع الشركات التابعة للشركة القابضة، الحصول على جزء من هذه المشروعات حتى تتمكن من النهوض.

وأضاف وزير الزراعة أنّه ينبغي بذل مزيد من الجهد حفاظا على المال العام والارتقاء بمستوى الأداء والعاملين، موضحا أنّه سيتم متابعة الشركات بصفة مستمرة للوقوف على مدى تقدم العمل بها.

ولفت إلى أنّ هناك تحسن ملحوظ في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة، موجها بضرورة الانتهاء من إعداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية واعتمادها.

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