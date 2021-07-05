بالأرقام.. ماذا قدم نجوم المنتخب الأولمبي قبل المشاركة في الأولمبياد؟

يستعد المنتخب الأولمبي لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو باليابان، بعدما أعلن المدير الفني للمنتخب شوقي غريب قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، ونرصد في التقرير التالي إحصائيات نجوم المنتخب المشاركين في لأولمبياد طوكيو 2020.

- حراس المرمى

محمد الشناوى

النادى: الأهلى

المشاركات: 33 مباراة

استقبل مرماه: 21 هدفا

الشباك النظيفة: 17 مباراة

عدد دقائق اللعب: 2.970 دقيقة

البطاقات الصفراء: 3 بطاقات

البطاقات الحمراء: لا يوجد

محمد صبحي

النادى: الاتحاد السكندري

المشاركات: 27 مباراة

استقبل مرماه: 31 هدفا

الشباك النظيفة: 7 مباريات

عدد دقائق اللعب:2.430 دقيقة

البطاقات الصفراء: 4 بطاقات

البطاقات الحمراء: لا يوجد

محمود جاد

النادى: إنبي

المشاركات: 27 مباراة

استقبل مرماه: 28 هدفا

الشباك النظيفة: 8 مباريات

عدد دقائق اللعب: 2.355 دقيقة

البطاقات الصفراء: 2 بطاقات

البطاقات الحمراء: لا يوجد

- خط الدفاع

أحمد حجازى

النادي: اتحاد جدة السعودي

المشاركات: 29 مباراة

الأهداف: أحرز 3 أهداف

صناعة الأهداف: لا يوجد

البطاقات الصفراء: 5 بطاقات

البطاقات الحمراء: بطاقة واحدة

عدد دقائق اللعب: 2.586 دقيقة

محمود حمدي الونش

النادي: الزمالك

المشاركات: 31 مباراة

الأهداف: أحرز 2 أهداف

صناعة الأهداف: لا يوجد

البطاقات الصفراء: 2 بطاقات

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 2.642 دقيقة

محمد عبد السلام

النادي: الزمالك

المشاركات: 6 مباراة

الأهداف: لا يوجد

صناعة الأهداف: لا يوجد

البطاقات الصفراء: لا يوجد

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 175 دقيقة

أسامة جلال

النادي: بيراميدز

المشاركات: 10 مباراة

الأهداف: لا يوجد

صناعة الأهداف: لا يوجد

البطاقات الصفراء: لا يوجد

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 704 دقيقة

أحمد رمضان بيكهام

النادي: الأهلي

المشاركات: 17 مباراة

الأهداف: لا يوجد

صناعة الأهداف: لا يوجد

البطاقات الصفراء: 6 بطاقات

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 1.044 دقيقة

كريم العراقي

النادي: المصرى البورسعيدي

المشاركات: 23 مباراة

الأهداف: لا يوجد

صناعة الأهداف: 2

البطاقات الصفراء: 5 بطاقات

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 1.953 دقيقة

كريم فؤاد

النادي: إنبي

المشاركات: 23 مباراة

الأهداف: لا يوجد

صناعة الأهداف: 5 أهداف

البطاقات الصفراء: 3 بطاقات

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 1.930 دقيقة

أحمد أبوالفتوح

النادي: الزمالك

المشاركات: 25 مباراة

الأهداف: 2

صناعة الأهداف: 2

البطاقات الصفراء: 2 بطاقات

البطاقات الحمراء: 1

عدد دقائق اللعب: 1.868' دقيقة

- خط الوسط

عمار حمدي

النادي: الاتحاد السكندري

المشاركات: 26 مباراة

الأهداف: 1

صناعة الأهداف: 2

البطاقات الصفراء: 4 بطاقات

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 1.922 دقيقة

ناصر ماهر

النادي: الأهلي

المشاركات: 6 مباريات

الأهداف: لا يوجد

صناعة الأهداف: لا يوجد

البطاقات الصفراء: لا يوجد

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 258 دقيقة

أكرم توفيق

النادي: الأهلي

المشاركات: 23 مباراة

الأهداف: 1

صناعة الأهداف: 4

البطاقات الصفراء: لا يوجد

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 1.241 دقيقة

إمام عاشور

النادي: الزمالك

المشاركات: 20 مباراة

الأهداف: 4

صناعة الأهداف: 3

البطاقات الصفراء: 4

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 1.443 دقيقة

- خط الهجوم

رمضان صبحي

النادي: بيراميدز

المشاركات: 32 مباراة

الأهداف: 10 أهداف

صناعة الأهداف: 4

البطاقات الصفراء: 5

البطاقات الحمراء: 1

عدد دقائق اللعب: 2.674 دقيقة

إبراهيم عادل

النادي: بيراميدز

المشاركات: 19 مباراة

الأهداف: 7

صناعة الأهداف: 1

البطاقات الصفراء: 2

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 949 دقيقة

عبد الرحمن مجدي

النادي: الإسماعيلي

المشاركات: 3 مباريات

الأهداف: 1

صناعة الأهداف: لا يوجد

البطاقات الصفراء: 1

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 141 دقيقة

طاهر محمد طاهر

النادي: الأهلي

المشاركات: 32 مباراة

الأهداف: 5

صناعة الأهداف: 4

البطاقات الصفراء: 2

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 1.677 دقيقة

صلاح محسن

النادي: الأهلي

المشاركات: 22 مباراة

الأهداف: 4

صناعة الأهداف: 1

البطاقات الصفراء: لا يوجد

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 665 دقيقة

ناصر منسي

النادي: طلائع الجيش

المشاركات: 26 مباراة

الأهداف: 7

صناعة الأهداف: 3

البطاقات الصفراء: 4

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 1.827 دقيقة

أحمد ياسر ريان

النادي: سيراميكا كليوباترا

المشاركات: 27 مباراة

الأهداف: 16 هدفا

صناعة الأهداف: 2

البطاقات الصفراء: 4

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 2.023 دقيقة