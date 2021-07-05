بالأرقام.. ماذا قدم نجوم المنتخب الأولمبي قبل المشاركة في الأولمبياد؟
كتب:
محمد عبدالجواد
08:47 ص | الإثنين 05 يوليو 2021
المنتخب الأولمبى
يستعد المنتخب الأولمبي لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو باليابان، بعدما أعلن المدير الفني للمنتخب شوقي غريب قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، ونرصد في التقرير التالي إحصائيات نجوم المنتخب المشاركين في لأولمبياد طوكيو 2020.
- حراس المرمى
محمد الشناوى
النادى: الأهلى
المشاركات: 33 مباراة
استقبل مرماه: 21 هدفا
الشباك النظيفة: 17 مباراة
عدد دقائق اللعب: 2.970 دقيقة
البطاقات الصفراء: 3 بطاقات
البطاقات الحمراء: لا يوجد
محمد صبحي
النادى: الاتحاد السكندري
المشاركات: 27 مباراة
استقبل مرماه: 31 هدفا
الشباك النظيفة: 7 مباريات
عدد دقائق اللعب:2.430 دقيقة
البطاقات الصفراء: 4 بطاقات
البطاقات الحمراء: لا يوجد
محمود جاد
النادى: إنبي
المشاركات: 27 مباراة
استقبل مرماه: 28 هدفا
الشباك النظيفة: 8 مباريات
عدد دقائق اللعب: 2.355 دقيقة
البطاقات الصفراء: 2 بطاقات
البطاقات الحمراء: لا يوجد
- خط الدفاع
أحمد حجازى
النادي: اتحاد جدة السعودي
المشاركات: 29 مباراة
الأهداف: أحرز 3 أهداف
صناعة الأهداف: لا يوجد
البطاقات الصفراء: 5 بطاقات
البطاقات الحمراء: بطاقة واحدة
عدد دقائق اللعب: 2.586 دقيقة
محمود حمدي الونش
النادي: الزمالك
المشاركات: 31 مباراة
الأهداف: أحرز 2 أهداف
صناعة الأهداف: لا يوجد
البطاقات الصفراء: 2 بطاقات
البطاقات الحمراء: لا يوجد
عدد دقائق اللعب: 2.642 دقيقة
محمد عبد السلام
النادي: الزمالك
المشاركات: 6 مباراة
الأهداف: لا يوجد
صناعة الأهداف: لا يوجد
البطاقات الصفراء: لا يوجد
البطاقات الحمراء: لا يوجد
عدد دقائق اللعب: 175 دقيقة
أسامة جلال
النادي: بيراميدز
المشاركات: 10 مباراة
الأهداف: لا يوجد
صناعة الأهداف: لا يوجد
البطاقات الصفراء: لا يوجد
البطاقات الحمراء: لا يوجد
عدد دقائق اللعب: 704 دقيقة
أحمد رمضان بيكهام
النادي: الأهلي
المشاركات: 17 مباراة
الأهداف: لا يوجد
صناعة الأهداف: لا يوجد
البطاقات الصفراء: 6 بطاقات
البطاقات الحمراء: لا يوجد
عدد دقائق اللعب: 1.044 دقيقة
كريم العراقي
النادي: المصرى البورسعيدي
المشاركات: 23 مباراة
الأهداف: لا يوجد
صناعة الأهداف: 2
البطاقات الصفراء: 5 بطاقات
البطاقات الحمراء: لا يوجد
عدد دقائق اللعب: 1.953 دقيقة
كريم فؤاد
النادي: إنبي
المشاركات: 23 مباراة
الأهداف: لا يوجد
صناعة الأهداف: 5 أهداف
البطاقات الصفراء: 3 بطاقات
البطاقات الحمراء: لا يوجد
عدد دقائق اللعب: 1.930 دقيقة
أحمد أبوالفتوح
النادي: الزمالك
المشاركات: 25 مباراة
الأهداف: 2
صناعة الأهداف: 2
البطاقات الصفراء: 2 بطاقات
البطاقات الحمراء: 1
عدد دقائق اللعب: 1.868' دقيقة
- خط الوسط
عمار حمدي
النادي: الاتحاد السكندري
المشاركات: 26 مباراة
الأهداف: 1
صناعة الأهداف: 2
البطاقات الصفراء: 4 بطاقات
البطاقات الحمراء: لا يوجد
عدد دقائق اللعب: 1.922 دقيقة
ناصر ماهر
النادي: الأهلي
المشاركات: 6 مباريات
الأهداف: لا يوجد
صناعة الأهداف: لا يوجد
البطاقات الصفراء: لا يوجد
البطاقات الحمراء: لا يوجد
عدد دقائق اللعب: 258 دقيقة
أكرم توفيق
النادي: الأهلي
المشاركات: 23 مباراة
الأهداف: 1
صناعة الأهداف: 4
البطاقات الصفراء: لا يوجد
البطاقات الحمراء: لا يوجد
عدد دقائق اللعب: 1.241 دقيقة
إمام عاشور
النادي: الزمالك
المشاركات: 20 مباراة
الأهداف: 4
صناعة الأهداف: 3
البطاقات الصفراء: 4
البطاقات الحمراء: لا يوجد
عدد دقائق اللعب: 1.443 دقيقة
- خط الهجوم
رمضان صبحي
النادي: بيراميدز
المشاركات: 32 مباراة
الأهداف: 10 أهداف
صناعة الأهداف: 4
البطاقات الصفراء: 5
البطاقات الحمراء: 1
عدد دقائق اللعب: 2.674 دقيقة
إبراهيم عادل
النادي: بيراميدز
المشاركات: 19 مباراة
الأهداف: 7
صناعة الأهداف: 1
البطاقات الصفراء: 2
البطاقات الحمراء: لا يوجد
عدد دقائق اللعب: 949 دقيقة
عبد الرحمن مجدي
النادي: الإسماعيلي
المشاركات: 3 مباريات
الأهداف: 1
صناعة الأهداف: لا يوجد
البطاقات الصفراء: 1
البطاقات الحمراء: لا يوجد
عدد دقائق اللعب: 141 دقيقة
طاهر محمد طاهر
النادي: الأهلي
المشاركات: 32 مباراة
الأهداف: 5
صناعة الأهداف: 4
البطاقات الصفراء: 2
البطاقات الحمراء: لا يوجد
عدد دقائق اللعب: 1.677 دقيقة
صلاح محسن
النادي: الأهلي
المشاركات: 22 مباراة
الأهداف: 4
صناعة الأهداف: 1
البطاقات الصفراء: لا يوجد
البطاقات الحمراء: لا يوجد
عدد دقائق اللعب: 665 دقيقة
ناصر منسي
النادي: طلائع الجيش
المشاركات: 26 مباراة
الأهداف: 7
صناعة الأهداف: 3
البطاقات الصفراء: 4
البطاقات الحمراء: لا يوجد
عدد دقائق اللعب: 1.827 دقيقة
أحمد ياسر ريان
النادي: سيراميكا كليوباترا
المشاركات: 27 مباراة
الأهداف: 16 هدفا
صناعة الأهداف: 2
البطاقات الصفراء: 4
البطاقات الحمراء: لا يوجد
عدد دقائق اللعب: 2.023 دقيقة