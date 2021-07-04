3 أهداف في 5 دقائق.. الأهلي يتفوق على سموحة في الشوط الأول

تفوق الأهلي على نظيره سموحة بثلاثة أهداف في الشوط الأول، بالمباراة التي تجمع بينهما ضمن مسابقة الدوري الممتاز، التي تقام أحداثها على أرضية ملعب استاد الإسكندرية، ليكتسح الأحمر نظيره السكندري، بثلاثة أهداف سجلها في 5 دقائق.

وجاء الهدف الأول للنادي الأهلي، عن طريق محمد شريف في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، بعد تبادل للكرة مع طاهر محمد طاهر، قبل أن يسدد الأول من لمسة واحدة على يسار الحارس الهاني سليمان.

وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 42، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، غالطت الهاني سليمان وسكنت شباك فريق سموحة.

وفي الدقيقة 44، نجح علي معلول، في إحراز الهدف الثالث للأهلي من ركلة جزاء، تحصل عليها حسين الشحات، ليسدد الظهير التونسي على يسار الحارس.

ويدير الحكم إبراهيم نور الدين لقاء سموحة والأهلي، الذي انطلق في التاسعة مساءً باستاد الإسكندرية، ويعاونه شريف عبد الله، ومحمد محمود لطفي، وحسين الكريمي حكما رابعا، ووائل فرحان حكما للفيديو، ويعاونه محمود أبو الرجال.