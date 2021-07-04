«زوما» رئيس جنوب أفريقيا السابق يقرر الطعن على حكم سجنه

قال رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، أمام المئات من أنصاره الذين احتشدوا أمام قصره الريفي، إنه سيتقدم بطعن على عقوبة السجن لمدة خمسة عشر شهرا التي صدرت بحقه، واعتقاله الوشيك من قبل الشرطة.

كانت المحكمة الدستورية العليا في جنوب إفريقيا عاقبت زوما بالسجن الأسبوع الماضي، لتحديه أمر محكمة بالإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقق في مزاعم الفساد الذي كان مستشريا عندما كان رئيسا للبلاد خلال الفترة 2009- 2018.

لم يسلم زوما نفسه للسلطات في غضون خمسة أيام، تلبية لأوامر المحكمة، ويترقب حاليا أن تقوم الشرطة باعتقاله وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

واحتشد المئات من أنصار زوما- جاء بعضهم من مناطق تبعد أكثر من أربعمائة كيلومتر- أمام مجمع نكندلا مترامي الأطراف الذي يمتلكه زوما في مقاطعة كوازولو- ناتال الريفية، متعهدين بالتصدي لأي محاولات لإلقاء القبض عليه.

وما زال أنصار زوما ملتزمين بموقف التحدي، اليوم الأحد، حيث ارتدوا قمصانا عليها شعار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، والتي تحمل صورة زوما، وأخرى كتب عليها بلغة الزولو «ماذا فعل زوما؟»، ورددوا الأغاني التي تمتدح زوما كأحد أبطال الصراع ضد حكم الأقلية البيضاء – التمييز العنصري- في ثمانينيات القرن الماضي.

وكرر زوما أمام أنصاره القول إنه لا يخشى السجن لأنه سجن قبلا حيث ظل قيد الاعتقال طوال عشر سنوات في ظل نظام الفصل العنصري.

وقال زوما بلغة الزولو: «لا أخشى الذهاب للسجن، لقد كنت في السجن عندما كانت أحارب من أجل الحرية والحقوق، ويبدو أنه سيتعين علي البدء من الصفر، وأقاتل من أجل الحرية مجددا».

ويتقدم زوما يوم الثلاثاء المقبل، بطلب لمنع اعتقاله لظروفه الصحية، حسبما أعلنت مؤسسته، بينما يقول أنصاره إنهم يريدون إسقاط العقوبة عنه بشكل كامل.

وقال أحدهم «نريد أن نوضح أن زوما لن يسجن، سيتعين أن يمروا على جثثنا أولًا».