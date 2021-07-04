وزيرة الثقافة الليبية تزور الجامع الأزهر وتتفقد معالمه الأثرية

زارت اليوم، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية، مبروكة توجي، والوفد المرافق لها، جامع الأزهر، وذلك على هامش زيارتها الحالية لمصر، لحضور افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وكان في استقبالهم مدير منطقة آثار الأزهر والغوري، حيث اصطحبهم في جولة داخل الجامع، وقام بالشرح الأثري لمعالم الجامع وتاريخه ومشروع ترميمه.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بزيارتها اليوم لواحد من أعرق المساجد في مصر، وتقديرها لقدسية هذا المكان وتاريخه وطرازه المعماري العريق.