حالة وحيدة تواجه فيها صاحبة تصريح «معنديش وقت للصلاة» مصير رانيا يوسف

رفض المذيع العراقي نزار الفارس، الكشف عن تفاصيل الأجزاء المحذوفة من حواره مع العراقية داليا نعيم، بعد حوارها في برنامجه «مع الفارس» عبر قناة «الرشيد».

وقال نزار الفارس، لـ«الوطن»: «لن أستطيع البوح بأي تفاصيل عن الأجزاء المحذوفة، للإعلام، لأن الضيف هو من طلب حذفها، وأنا أحترم رغبة ضيوفي»، متابعًا «عندما يقول لي الضيف أنّ أحذف مقاطع بعينها، أحذفها على الفور، بكل حب وسعادة».

وحول الانتقادات التي وُجهت له، بأنّه عرض المقاطع المحذوفة من حواره مع الفنانة رانيا يوسف، بينما احتفظ بالأجزاء المحذوفة من حوار داليا نعيم، كونها عراقية، قائلًا: «الأمر ليس له علاقة كونها عراقية من عدمه، بينما رانيا يوسف طلبت حذف مقاطع بعينها، وصرحت فيما بعد أنّ الحلقة خضعت لمونتاج وتحريف في أجوبتها».

نزار الفارس: رانيا يوسف طعنت في مهنيتي

وتابع: «رانيا يوسف طعنت في مهنيتي، لذلك عرضت الحلقة كاملة دون أي حذف عبر الإنترنت، وبالتأكيد حال خروج العراقية داليا نعيم بتصريحات مشابهة لرانيا يوسف وتقول إنّ أجوبتها تعرضت للمونتاج والتحريف، سوف أطرح الحلقة كاملة دون أي حذف»، متابعًا: «أنا إعلامي مهني، اللي يشكك في مهنيتي هنزل له الحلقة كاملة».

داليا نعيم: معنديش وقت للصلاة.. ومعرفش الشيخ السديس

وكانت المذيعة العراقية داليا نعيم، قد وقعت في موقف محرج على الهواء مباشرة، خلال حوارها مع المُذيع العراقي نزار الفارس، في برنامجه «مع الفارس»، عبر قناة «الرشيد» العراقية.

وحول سؤالها عن الصلاة «إمتى آخر مرة صليتي؟»، أوضحت: «ما عندي وقت للصلاة.. شوف أنا بقول راح أستمر بالصلاة.. بس صدقني مرات لما بشوف الواقع.. متل أنا عندي برنامج وياك صار وقت الصلاة»، مضيفة: «شلون بدي صلي وحاطة ميك أب.. صلاتي غير استمرارية.. بالعكس إنّ شاء الله أستمر في الصلاة.. ومو شرط أصلي اليوم، وأباشر بصلي غدًا.. هذا الموضوع غلط».