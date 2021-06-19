بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف في قضية سب وقذف نزار الفارس

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس، والتي يطالب فيها بتعويض 5 ملايين جنيه.

تعويض 5 ملايين جنيه

وأقام المحامي هيثم عباس، بصفته وكيلًا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس، دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، طالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الدعوى أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه «مع الفارس»، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه تفاجأ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أخرى تصفه بأنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا.

وأضافت الدعوى، أن الإعلامي العراقي ينتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني.

تصريحات عن الحجاب

وقضت محكمة جنح قصر النيل، في مارس الماضي، ببراءة الفنانة رانيا يوسف بسبب تصريحاتها عن الحجاب، وذلك في الجلسة الأولى لنظر الدعوى التي أقامها المحامي أشرف ناجي.

وتقدمت رانيا يوسف بشكوى ضد نزار الفارس، مطلع شهر مارس الماضي، لدى سفير العراق بالقاهرة، حيث قدّمت ملفًا موثقًا بالصوت والكتابة والتواريخ لما حدث من اجتزاء وخداع قبل وبعد الحوار المثير للجدل، كما أكّدت الفنانة أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في دولة العراق ضد إدارة القناة وضد المذيع لحفظ حقوقها وضد التشويه المتعمد لشخصها، وذلك في بيان صدر عنها بعد مقابلة السفير العراقي، وفق لما جاء بنص الدعوى.