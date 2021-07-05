تعليمات يجب اتباعها للحد من انتقال الفيروسات الكبدية بصالونات الحلاقة

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والحلاقة، نستعرضها في النقاط التالية.

- استعمال الأدوات أحادية الاستخدام من شفرات وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، مرة واحدة فقط.

- الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون تجميل أو حلاقة لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين.

- استخدام صندوق الأمان للتخلص من الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى.

- في حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حصلت على وثيقة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس سي، لافتا أنه كان من ضمن الأسباب التي أعاقت مصر سابقا عن القيام بهذا المشروع هو سمعة فيروس سي في مصر، «ده خلاص مش موجود النهاردة، خدنا وثيقة من منظمة الصحة العالمية إن مصر خالية من فيروس سي».

وأضاف خلال تفقده المعدات والآلات والمركبات المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، الأربعاء الماضي، أن ملف مشتقات البلازما من الأمور الهامة للغاية، «لو إحنا فهمناه صح واتعلمناه صح هيبقى فيه فرصة كبيرة جدا، مش على قد مصر، ده موضوع كبير، وكتير من الدول مقدرتش إنها تدخله لأسباب عديدة»، وذلك خلال تفقده المعدات المشاركة في مبادرة حياة كريمة.

وتابع: «ما زالنا مصرين على إجراء الفحوصات والعلاج لأي إنسان لا قدر لله يصاب بأي حاجة من الأمراض دي، مشتقات البلازما مشروع مهم وقوي جدا جدا، وهيبقى ليه آثار طيبة جدا جدا على المجتمع والدولة المصرية لو إحنا فهمناه بالشكل الجيد».