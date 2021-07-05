بابا الفاتيكان يخضع لعملية جراحية في الأمعاء بسبب التهاب الرتج

أعلن الفاتيكان، مساء أمس الأحد، أن حالة البابا فرنسيس«84 عاما» مستقرة بعد خضوعه لجراحة في الأمعاء تمت بتخدير كلي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، أعلن في وقت سابق من أمس الأحد، أن البابا يخضع لعملية جراحية بسبب التهاب الرتج بالقولون، فيما قال المكتب الصحفي لـ الفاتيكان في بيان، إن البابا فرنسيس، ذهب، بعد ظهر أمس الأحد، إلى «مستشفى جيميلي» في العاصمة الإيطالية «روما»، لإجراء تدخل جراحي لعلاج التهاب الرتج.

وأضاف بروني، أنه سيتم إجراء الجراحة بواسطة البروفيسور سيرجيو ألفيري، وسيتم إصدار بيان طبي بعد الجراحة».

التهاب الرتج يسبب ظهور أكياس صغيرة في جدران القولون

والتهاب الرتج هو التهاب يسبب ظهور أكياس صغيرة في جدران القولون، وتسمى الأكياس أو الانتفاخات المجوفة بالرتوج، وعادة ما يكون بدون أعراض، ولكن يمكن أن يسبب عدم الراحة، وأحيانًا النزيف في بعض الحالات.

ووفقًا لمعاهد «الصحة الوطنية» الأمريكية، فإن التهاب الرتج حالة شائعة تؤثر على أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة، كما أنه أكثر شيوعًا مع تقدم العمر، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وهذه أول مرة يدخل فيها البابا فرنسيس المستشفى منذ انتخابه عام 2013، وبدا البابا فرنسيس بصحة جيدة قبل ذلك بساعات عندما ألقى عظة، في وقت سابق من أمس الأحد، أمام الآلاف في ساحة القديس بطرس.

ورغم إصابته بعرق النسا الذي يسبب له آلاما في ساقيه عند المشي، فإن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس يتمتع بصحة جيدة نسبيا منذ انتخابه.