الرئيس الجزائري يوصي بالعفو على 18 معتقلا من «الحراك الشعبي»

أوصى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس الأحد، بالعفو عن 18 معتقلا من «الحراك الشعبي» في إطار تدابير رأفة، وقالت وزارة العدل الجزائرية إنه ولمناسبة عيدي الاستقلال والشباب فقد أوصى رئيس الجمهورية بتدابير رأفة بحق الشباب المتابعين جزائيا والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التظاهر وما ارتبط بها من أفعال.

وأضافت العدل الجزائرية، أن الجهات القضائية المختصة شرعت بدءا من أمس الأحد، في الإفراج عن هؤلاء الأشخاص الذين بلغ عددهم 18 شخصا، مشيرة إلى أن استمرار العملية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الحراك الشعبي في الجزائر بدأ في فبراير 2019 احتجاجا على ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة وللمطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

ووفقا لـ «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، أنه يوجد أكثر من 300 شخص في السجن على خلفية الحراك أو قضايا حريات فردية، فيما أوقف أغلب هؤلاء في الأسابيع السابقة للانتخابات التشريعية التي نظمت في 12 يونيو الماضي، وفقا لـ«فرانس برس».

رئيس الجزائر: الشعب عازم على التصدي بقوة لكل من تسول له نفسه التطاول على البلاد

وفي سياق آخر، قال تبون في كلمة عشية الاحتفال بذكرى الاستقلال، إن الشعب عازم على التصدي بقوة وحزم لكل من تسول له نفسه التطاول على الجزائر القوية بشعبها وجيشها.

وتحدث تبون عمن وصفهم بالمنساقين إلى الدعاية والتضليل، وفاقدي الموضوعية والنزاهة، مشيرا إلى إن الضباب اعترى أنظارهم وهم لا يتورعون عن الإساءة للدولة ومؤسساتها.

وأوضح الرئيس الجزائري، أن الشعب قادر على دحض نوايا التوجهات المريبة ومناوراتها للنيل من أمن واستقرار البلاد، وعازم على التصدي بقوة وحزم لكل من تسول له نفسه التطاول على الجزائر القوية بشعبها وجيشها.

وتابع تبون قائلا، إن إجراء الانتخابات فتح الآفاق الواعدة أمام الشعب لاختيار ممثليه وممارسة السيادة الشعبية من خلال الصندوق، وفق القواعد الديمقراطية الحقة، مشيدا بما أبداه الفاعلون على الساحة السياسية وفعاليات المجتمع المدني وبكل الإرادات والجهود التي ساهمت في إجراء الانتخابات.