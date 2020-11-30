الرئاسة الجزائرية: تبون يقضي فترة نقاهة بعد مغادرته المستشفى الألماني

أكدت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام المقبلة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "امتثالا لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، ما تبقى من فترة النقاهة، بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا، ويطمئن الرئيس الشعب الجزائري، بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام المقبلة بحول الله".