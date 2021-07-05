الرئيس الأمريكي يحذر: «كورونا»لم يُهزم بعد

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» كورونا لم يُهزم بعد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان أنتوني فاوتشي مدير «المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية»، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، قال في وقت سابق، إن سلالة «دلتا» الهندية من «كورونا» تسبب مرضا أكثر خطورة من المتغيرات الأخرى للفيروس.

وظهرت السلالة الجديدة لأول مرة في الهند في ديسمبر الماضي، ووصلت إلى نحو 100 دولة في العالم، فيما حذرت منظمة «الصحة العالمية»، في وقت سابق، من أنها قد تصبح قريبًا السلالة السائدة لفيروس «كورونا».

وأوضح فاوتشي، في مقابلة مع قناة «إن بي سي» الأمريكية، أنه وفقًا للدراسات العلمية، فإن سلالة دلتا أكثر فتكا، وهذه السلالة أكثر عدوى وأسهل في الانتشار من شخص لآخر، وفاق لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأضاف فاوتشي، أن التطعيمات يمكن أن تساعد في الحؤول دون دخول المستشفى والوفاة، وحذر كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، من حدوث ارتفاعات محتملة في معدلات الإصابة في المناطق التي يكون فيها معدل اللقاح منخفضًا.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، 34592076 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا»، إلى 621293حالة.