التحقيق في تشغيل مطعم «الجملي هو أملي» دون ترخيص بالمطرية

باشرت جهات التحقيق، اجراءاتها في واقعة تشغيل «محل الطوخي للسمين» صاحب عبارة «الجملي هو أملي»، دون تراخيص بمنطقة المطرية، وعدم حمل العاملين فيه التراخيص اللازمة، وذلك بعدما استهدفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، المطعم، بعد تلقيها محضرا بالواقعة.

وأعلنت وزارة الداخلية، أنها رصدت الأخبار والفيديوهات المنشورة عن: حكاية الطوخى أشهر بائع سمين بالمطرية «الرغيف بــ 5 جنيه»، كما رصدت وجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه، وتتضمن عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية.

وأضافت الداخلية، أنه عقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستهداف المحل المشار إليه بمنطقة المطرية، حيث تبين عدم وجود التراخيص اللازمة للمحل، كما تبين عدم حمل العاملين به لشهادات صحية، وتم غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات.