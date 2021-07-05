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عاجل.. تشميع محل أشهر بائع سمين بالمطرية «الرغيف بـ 5 جنيه»

كتب:

هيثم البرعي ومحمد عزالدين
02:22 ص | الإثنين 05 يوليو 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

بعد تداول تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بعنوان (الجملى هو أملى – حكاية الطوخى أشهر بائع سمين بالمطرية «الرغيف بــ 5 جنيه»)، ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه تتضمن عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية، قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة المحل.

فعقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستهداف المحل المشار إليه الكائن بدائرة قسم شرطة المطرية، وتبين عدم وجود التراخيص اللازمة له، وعدم حمل العاملين به لشهادات صحية، حيث تم غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات.

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