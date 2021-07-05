الأردن والمغرب تحبطان عمليات تهريب مخدرات قادمة من سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري الأردني، أمس الأحد، محاولات متزامنة للتسلل وتهريب مواد مخدرة من سوريا إلى الأردن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في «القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي»، إن العمليات تمت على واجهات عدة ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

وأضاف المصدر العسكري، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، مما أدى إلى فرار الأشخاص إلى داخل العمق السوري، مشيرا إلى أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المصدر الأردني، أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

ضبط 3 أطنان من «مخدر الشيرا» بضواحي الناظور شمال شرقي المغرب

وفي المغرب، أعلنت قوات الامن، أمس الأحد، ضبط، 3 أطنان من «مخدر الشيرا»-مستخلص القنب الهندي- بضواحي مدينة الناظور الواقعة شمال شرقي البلاد، كانت معدة للتهريب نحو أوروبا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقالت مديرية الأمن المغربية، في بيان، إنه تم خلال هذه العملية، توقيف 7 أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بنشاط شبكة إجرامية متورطة في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، موضحة أن كمية المخدرات المحجوزة، كانت موزعة على 88 رزمة.

وأضافت مديرية الأمن، أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز 7 سيارات من أنواع وأحجام مختلفة و5 بنادق للصيد إحداها مزودة بمنظار للتصويب و63 عيار ناري خاص بهذه البنادق، فضلا عن هواتف نقالة ودراجة نارية وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وكانت الشرطة المغربية ضبطت خلال عام 2020، أكثر من 217 طنا من مستخلص القنب الهندي، فيما فاقت كمية مخدر الكوكايين المحجوزة 132 كيلو جراما.