المستوطنون يواصلون انتهاكاتهم.. إشعال النار في أراضي قرب نابلس

واصل المستوطنون الإسرائيليون تحت حماية جيش الاحتلال، انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين من إحراق أراضي في الضفة الغربية المحتلة، كما استهدفت قوات الاحتلال، المواطنين الفلسطينيين في أحياء بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأقدم مستوطنون متطرفون، إسرائيليون، على إشعال النار في المنطقة الغربية من جالود القريبة من مستوطنة «شفوت راحيل» قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما نشرته وكالة «معا» الفلسطينية، اليوم.

وقالت وكالة «معا» الفلسطينية، إن الفلسطينيين تمكنوا من السيطرة على النار وإخمادها قبل أن تصل إلى مدرسة في «قرية جالود».

وكان المستوطنون، أشعلوا النيران في وقت سابق، في نفس الأراضي تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقالوا إن الحريق جاء ردا على إحراق الأراضي المحيطة بالبؤرة الاستيطانية «ايش كودش».

إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال بالقدس المحتلة

وأصيب عدد من الشبان الفلسطينيين، بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء امس الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في أحياء بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان لوكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في حي بئر أيوب بسلوان، ثم امتدت لأحياء بطن الهوى والبستان.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي بكثافة، نحو الفلسطينيين والبيوت خلال المواجهات، فيما تصدى الشبان الفلسطينيون لجنود الاحتلال بإطلاق وابل من المفرقعات ورشقوا الحجارة، وأغلقوا بعض الشوارع بحاويات النفايات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، شابا فلسطينيا يدعى «نمر حسن جوابرة»، بعد الاعتداء عليه على مدخل «مخيم العروب» شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وزير جيش الاحتلال: قطاع غزة قابل للانفجار بأي لحظة

من جانبه، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، إن قطاع غزة مكان حساس جدا وقابل للانفجار بأي لحظة، مشيرا إلى أن الجيش على أهبة الاستعداد لأي عملية.

وأوضح جانتس، في تصريح لقناة 13 الإسرائيلية، أن احتمال الحرب مع قطاع غزة لا زال قائما، مشيرا، بشأن مسألة البالونات الحارقة التي تطلقها حركة «حماس» من قطاع غزة، إلى أنه «بعد عملية (حارس الأسوار) قلنا إننا لن نتقبل الوضع كما كان عليه بالسابق، وأيضا نحن لا نتقبل قضية البالونات».

وتابع جانتس قائلا: «من الآن فصاعدا سنهاجم ونستمر بمهاجمة أهدافا نراها نوعية»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، عدوانًا على غزة، أسمته «حارس الأسوار» استمر 11 يوما، في ما بين 10 و21 مايو الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف من الفلسطينيين.

وفي سياق آخر، أحدثت صورة ظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن راكعا أمام ريفكا رافيتز مديرة مكتب رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها الكثيرون بأنها «صورة الأسبوع».

وأوضح موقع «كيكرار» الإسرائيلي، KIKAR، أن الصورة أظهرت انحناء بايدن على ركبتيه أمام رافيتز، والتي تنتمي لطائفة الحريديم اليهودية المتشددة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي، قام بهذه الخطوة بعد أن أخبره ريفلين أن رافيتز أم لـ12 طفلا، فما كان منه إلا أن انحنى تقديرا لها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية