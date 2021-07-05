بعد تطويره.. ننشر خريطة مسار العائلة المقدسة في وادي النطرون

خطط ومشروعات متكاملة تسعى الدولة للانتهاء منها لتكون أركان إقتصادية قوية تعود بالنفع على المصريين، ومن بين هذه المشروعات تطوير «مسار العائلة المقدسة»، بمدينة وادي النطرون، الذي ولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام البالغ، لخلق بيئة سياحية على أرض محافظة البحيرة، وتشغيل قطاع كبير من الشباب في هذا المجال، بالإضافة إلى العائد على المواطنين في مجالات مختلفة، وبعدما رصدت الدولة الاعتمادات اللازمة لتطوير مسار العائلة المقدسة في مدينة وادي النطرون، انتهت محافظة البحيرة من أعمال الرصف والتشييد والتتطوير، وخلال فترة وجيزة تحولت وادي النطرون إلى مدينة سياحية جاهزة لاستقبال الوفود الأجنبية.

ما هو مسار العائلة المقدسة

تاريخيا، هربت السيدة مريم والنبي عيسى ويوسف النجار من أرض فلسطين قاصدين مصر، وخلال رحلتهم مروا بـ 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كيلو متر ذهاباً وعودة، حيث بدأت الرحلة من سيناء مرورا بالعديد من محافظات مصر ثم العودة مرة أخرى، ودليل على الرحلة يحتوي كل موقع حلت به العائلة على مجموعة من الآثار في صورة كنائس وأديرة وآبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع.

تفاصيل رحلة العائلة المقدسة في مصر

بدأت رحلة العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقي للبلاد، مرورًا بالفرما شرق بور سعيد، وعقب ذلك قصدوا إقليم الدلتا بكفر الشيخ، وكذا تل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية، ثم انتقلت إلى وادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة «الأنبا بيشوى والسيدة العذراء، السريان، والبراموس، والقديس أبو مقار»، ومن ثَم إلى القاهرة والمنيا وأسيوط.

تطوير مسار العائلة المقدسة في وادي النطرون

شهد تطوير مسار العائلة المقدسة في وادى النطرون رصف المسار بالكامل، بالإضافة إلى أعمال الإنارة والبانرات واللوحات الإرشادية، وزراعة النخيل على جانبي الطريق بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون يعد من المشروعات القومية الهامة، التي توليها المحافظة إهتماماً بالغاً، وهو ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهراً تراثياً وجمالياً عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم، وتوفير جميع سبل الراحة لهم واستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الإقتصادية والتنموية للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب.

أكبر المسارات الدينية في العالم

ويعد مسار العائلة المقدسة من أكبر المسارات الدينية في العالم، كما أن رحلة العائلة المقدسة تحمل الخير لمصر، وهناك ملايين السياح بدول العالم يرغبون في زيارة هذا المسار الذى يبلغ 3500 كم، وقضاء أوقات طويلة فيه باعتبار تلك الرحلة تعد رحلة روحانية وتثقيفية وعلاجية ودينية.