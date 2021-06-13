غادة شلبي تتفقد غدا أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون

تتفقد الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، غدًا، أعمال التطوير بمسار العائلة المقدسة بوادية النطرون بالبحيرة؛ لتجهيزها بشكل يسمح لها باستقبال السياح، وتزور منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، التي يوجد بها دير السريان وديرالبراموس ودير أبومقار ودير الأنبا بيشوي.

وضع قبة دير السريان

وكشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار عن أن الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، ستتفقد غدا أعمال التطوير التي تتم بمنطقة وادى النطرون والأديرة الموجودة بها التي تقع ضمن مسار العائلة المقدسة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن شلبي ستحسم غدا مع الأجهزة المحلية والتنفيذية بمحافظة البحيرة، ورهبان دير السريان المكان الملائم لوضع القبة سواء داخل الدير أو خارجه حيث سيتم حسم هذا الموضوع خلال الزيارة، فضلا عن معرفة الموعد النهائي للانتهاء من أعمال التطوير بتلك المنطقة.

نقابة العاملين بالسياحة بقنا

وفى سياق آخر اعتمد باسم حلقة، نقيب العاملين بشركات السياحة، اليوم قرارًا بتشكيل مجلس إدارة شعبة النقابة بمحافظة قنا، برئاسة الدكتور عبد الغني النجار، وعضوية كل من أسماء فؤاد وعمرو سيد وعلي النجار ودعاء جمال.

وقال حلقة إنه عقد اجتماعا اليوم مع رئيس شعبة النقابة بقنا، وتم استعراض الوضع السياحي بقنا، ومقوماتها السياحية والفندقية وضرورة رعاية النقابة للعاملين بالسياحة في المحافظة، وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والتدريب والتأهيل لفرص العمل المناسبة في السياحة والفنادق نظرًا لأهمية المحافظة سياحيًا.

ومن جهته، قال الدكتور عبد الغني النجار، رئيس شعبة نقابة العاملين بالسياحة بقنا، إنه تم استعراض خريطة العمل لخدمة أهالي محافظة قنا من العاملين بالسياحة وتوفير فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل.

يشار إلى أن مسار العائلة المقدسة بمصر، يعد مشروعا قوميا ويلقى اهتماما كبيرا من الحكومة حيث تقوم الدولة بعمليات التطوير للمسار وتجهيزه سياحيا كي يكون جاهزا لاستقبال السياح من جميع دول العالم.