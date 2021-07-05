التعليم تتخذ قرارا هاما لمنع إدعاءات تبديل ورقة إجابة الثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن حالات إدعاء بعض طلاب الثانوية العامة بتبديل أوراق الإجابات التي تحدث كل عام، لن تتكرر هذا العام عقب إعلان النتيجة، بحكم طريقة التصحيح الجديدة التي سوف تتبعها الوزارة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن تصحيح أوراق البابل شيت على الماسح الضوئي سيتم دون إزالة مكان اسم الطالب ورقم جلوسه كما كان يحدث كل عام، وبالتالي فإنه سيتم التصحيح الإلكتروني مع وجود اسم وبيانات الطالب ولن يتم إزالتها، وهو ما لن يتيح لأي طالب الادعاء بأن ورقة إجاباته تبدلت مع زميله بعد عودة لصق مكان الاسم والبيانات، التي كانت تحدث في أوراق الإجابات طوال السنوات الماضية.

مصدر بالتعليم: أوراق الإجابة تحت حراسة أمنية مشددة

ولفت المصدر إلى أن التصحيح الإلكتروني يعني أن البابل شيت بالكامل سوف يدخل على جهاز الماسح الصوئي، ولا جدوى من إخفاء اسم ورقم جلوس الطالب بدعوى إمكانية التلاعب، لأن ذلك لم يحدث مع طريقة حفظ الأوراق وتأمينها ضد التلاعب أو العبث بأي ورقة، وكل شيء سيكون تحت رقابة مباشرة من أجهزة أمنية موثوق في إمكانياتها ونزاهتها.

وزير التعليم: من يحاول تهكير التابلت سيدفع ثمناُ باهظا

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نصيحة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: لا تستهلكوا وقتا في الكتابة على التابلت او استخدام notes او تحميل الكتب لأننا سوف نزيل كل ذلك، ونتيح فقط الوصول إلى كتب الوزارة من خلالنا أثناء الامتحان.

وقال وزير التعليم، إن الوزارة تقوم حاليا بسلسلة من الإجراءات التقنية التأمينية وسوف تستمر طوال الأسبوع الحالي، قائلا: لا تلتفتوا لمن يزعم اختراقها لأنها لم تكتمل بعد، ومن يحاول التهكير سوف يدفع ثمنا باهظا لهذا، والتذكرة واجبة الآن في ضوء ما ينتشر من صور وفيديوهات للغش.

وطالب الدكتور طارق شوقي الطلاب أثناء الامتحان، بتظليل الإجابة الصحيحة على البابل شيت بـ"قلم رصاص خفيف" ، ثم تأكيد الإجابة النهائية "بقلم جاف أسود أو أزرق" قبل تسليم ورقة الإجابة، مع كتابة الاسم ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح.