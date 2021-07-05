5 معلومات عن محل «الجملي هو أملي» بعد تشميعه: «الرغيف بـ5 جنيه»

تواصل الجهات المختصة التحقيق مع مالك محل الجملي هو أملي، بعد أن توجهت قوة أمنية من المباحث، وألقت القبض عليه في منطقة المطرية، وقامت بتشميع المحل، وذلك بعد أن تبين عدم حصول العاملين بالمحل على شهادات صحية وأيضًا تبين من خلال فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عدم نظافة المحل.

وترصد «الوطن» 5 معلومات عن محل «الجملي هو أملي» كما يلي.

مالك محل الجملي هو أملي يدعى إبراهيم الطوخي. المحل يبيع «رغيف بـ5 جنيهات. يقع المحل في إحدى شوارع منطقة المطرية. داهمت قوات الشرطة المحل وقامت بتشميعه. مالك المحل واثنين آخرين يخضعون للتحقيق بسبب عدم وجود شهادات صحية في المحل.

القبض على مالك محل الجملي هو أملي

وكان قوات أمن القاهرة بالتنسيق مع مباحث التموين، ألقت القبض على مالك «محل الجملي هو أملي»، بعد أن تداول مقطع فيديو للمحل عبر مواقع التواصل الاجتماع والمواقع الإلكترونية، وتبين من خلال الفحص والتحري عن عدم نظافة المحل، وأيضًا بالفحص تبين عدم حمل العاملين بالمحل شهادات صحية، وتُحفظ على صاحب المحل ويدعى إبراهيم الطوخي، وجرى تشميع المحل، وبدأت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

كانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها، وأعلنت وزارة الداخلية، أنَّها رصدت الأخبار والفيديوهات المنشورة عن: حكاية الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية «الرغيف بــ 5 جنيه»، كما رصدت وجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه، وتتضمن عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية، موضحة أنَّه عقب تقنين الإجراءات نسقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة مع الجهات المعنية باستهداف المحل المشار إليه بمنطقة المطرية، حيث تبين عدم وجود التراخيص اللازمة للمحل، كما تبين عدم حمل العاملين به لشهادات صحية، وتمّ غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات.