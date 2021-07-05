عاجل.. إصابة أكثر من 20 في انفجار بمصنع كيماويات بتايلاند (فيديو)

أصيب أكثر من 20 شخصا بانفجار قوي وقع الليلة الماضية في مصنع كميائيات بضواحي العاصمة التايلاندية بانكوك، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وذكر التلفزيون الوطني التايلاندي، أنّ حريقا اندلع عقب الانفجار، وجرى إجلاء السكان من المناطق التي تبعد عن موقع الحادث أقل من 5 كيلومترات.

ووقع الانفجار في الساعة 03.20 فجرا بالتوقيت المحلي في مصنع حبيبات البولي إيثيلين في منطقة بانجفلي، على بعد بضعة كيلومترات من مطار بانكوك الدولي.