رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. إصابة أكثر من 20 في انفجار بمصنع كيماويات بتايلاند (فيديو)

كتب:

وكالات
09:10 ص | الإثنين 05 يوليو 2021
إصابة أكثر من 20 في مصنع كيماويات بتايلاند

إصابة أكثر من 20 في مصنع كيماويات بتايلاند

أصيب أكثر من 20 شخصا بانفجار قوي وقع الليلة الماضية في مصنع كميائيات بضواحي العاصمة التايلاندية بانكوك، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وذكر التلفزيون الوطني التايلاندي، أنّ حريقا اندلع عقب الانفجار، وجرى إجلاء السكان من المناطق التي تبعد عن موقع الحادث أقل من 5 كيلومترات.

ووقع الانفجار في الساعة 03.20 فجرا بالتوقيت المحلي في مصنع حبيبات البولي إيثيلين في منطقة بانجفلي، على بعد بضعة كيلومترات من مطار بانكوك الدولي.

اقرأ المزيد:

بسبب انهيار اقتصادها.. تايلاند تقرر التعايش مع كورونا

عاجل.. معارك عنيفة في شرقي ميانمار عند الحدود مع شمال غربي تايلاند

 عاجل.. تايلاند تمنع إصدار تأشيرات دخول للمسافرين القادمين من الهند حتى إشعار آخر

جامعة المنصورة تتلقى دعوة لـ 29 دورة تدريبية للطلاب في تايلاند