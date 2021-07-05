عاجل.. إصابة أكثر من 20 في انفجار بمصنع كيماويات بتايلاند (فيديو)
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وكالات
09:10 ص | الإثنين 05 يوليو 2021
إصابة أكثر من 20 في مصنع كيماويات بتايلاند
أصيب أكثر من 20 شخصا بانفجار قوي وقع الليلة الماضية في مصنع كميائيات بضواحي العاصمة التايلاندية بانكوك، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.
وذكر التلفزيون الوطني التايلاندي، أنّ حريقا اندلع عقب الانفجار، وجرى إجلاء السكان من المناطق التي تبعد عن موقع الحادث أقل من 5 كيلومترات.
ووقع الانفجار في الساعة 03.20 فجرا بالتوقيت المحلي في مصنع حبيبات البولي إيثيلين في منطقة بانجفلي، على بعد بضعة كيلومترات من مطار بانكوك الدولي.
#โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ #ระเบิดกิ่งแก้ว โรงงานสารเคมีระเบิด บ้านอยู่ถนนกาญจนาภิเษก ได้ยินเสียง ดังมาก และบ้านสั่นเลน คลิปจากกล้อง รปภ หน้าหมู่บ้าน pic.twitter.com/zIfjgy1hh4— Hong (@hongxth) July 4, 2021