بعد تلقيه جرعة من «أسترازينيكا».. رئيس وزراء لوكسمبورج يصاب بكورونا

أعنلت وسائل إعلام في لوكسمبورج، نقل رئيس الوزراء، كزافييه بيتيل، إلى المستشفى بعد اختبار إيجابي لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يخضع لاختبارات إضافية وسيظل تحت المراقبة لمدة 24 ساعة كإجراء احترازي.

وشارك «بيتيل» في قمة الاتحاد الأوروبي، التي استمرت يومين في بروكسل في نهاية يونيو الماضي، حيث كان من بين المشاركين إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل وماريو دراجي وقادة أوروبيون آخرون.

وذكرت قناة يورونيوز، أن رئيس الوزراء، البالغ من العمر 48 عامًا، بدأ فترة العزلة لمدة 10 أيام بداية من 27 يونيو الماضي، بعد أقل من 48 ساعة من القمة الأوروبية في بروكسل، حيث التقى بقادة الاتحاد الأوروبي الآخرين، بينما كان يعاني من أعراض خفيفة مثل الحمى والصداع.

وقالت حكومة لوكسمبورج في ذلك الوقت، إنه لم يتم اعتبار أي مشاركين آخرين كحالات مخالطة، حيث تم احترام إجراءات الحاجز.

جدير بالذكر أن بيتيل قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا في 6 مايو الماضي.

وتشهد لوكسمبورج ، التي يبلغ تعداد سكانها 630 ألف نسمة ارتفاعًا في عدد الإصابات خلال الأيام العشرة الماضية، وفي آخر إحصاء ثبتت إصابة 136 شخصًا بفيروس كورونا ، وهي أرقام لم يتم الوصول إليها منذ منتصف مايو، كما شهدت البلاد ما مجموعه 71031 حالة إصابة بفيروس كورونا و 818 حالة وفاة منذ بداية الوباء.

وحذرت وزارة الصحة في لكسمبورج، من أن خطر الإصابة بفيروس كورونا في جنوب البلاد أعلى بكثير من بقية البلاد، حيث تم اكتشاف اصابات بنسبة 50 ٪ أكثر من الإصابات مقارنة بعدد السكان.

وقالت وزيرة الصحة بوليت لينرت ردا على سؤال برلماني، إن 14.9٪ من سكان المقاطعات الجنوبية ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، مقارنة بـ 9.6٪ فقط في بقية البلاد.

وقالت لينيرت إن السفر المتكرر عبر الحدود بين المنطقة وفرنسا، التي شهدت معدل وفيات عال، يضاف إلى ارتفاع الإصابات في المنطقة، والتأثر بشكل أكبر بما يسمى بطفرة جنوب إفريقيا للفيروس، التي يمكن ان تنتقل بسهولة أكبر، كل ذلك أدى إلى زيادة الإصابات.