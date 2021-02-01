«فايزر» لـ الاتحاد الأوروبي: نوعدكم بـ75 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

وعد تحالف «فايزر-بايونتيك» المطور للقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 75 مليون جرعة لقاح إضافية في الربع الثاني من العام الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان «المجلس الأوروبي»، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الاتحاد الأوروبي سيتحرك لإجبار شركات الأدوية على احترام عقود وقعتها لتوريد اللقاحات ضد الفيروس.

وقال رئيس «المجلس الأوروبي»، تشارلز ميشيل، إن المجلس يخطط لجعل الشركات تحترم العقود باستخدام الوسائل القانونية المتاحة.

وفي سياق متصل، طلبت الحكومة البريطانية، 40 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا من شركة «فالنيفا» الفرنسية في عام 2022، وفقا لماذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت شركة الأدوية الفرنسية، اليوم، في بيان، إن الطلب البريطاني يرفع إجمالي طلبات لندن إلى 100 مليون جرعة، بينما تحتفظ بخيارات 90 مليون جرعة أخرى بين 2023 و2025.

من جانبه، رأت وزارة المالية الفرنسية، اليوم، أنه لا يمكن اعتماد إغلاق جديد في للحد من كورونا، إلا كملاذ أخير.

وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، لراديو«آر تي أل» الفرنسي RTL، إن إجراءات حظر التجول، حققت نتائج من حيث محاولة احتواء كورونا.

وأشار المسؤول الفرنسي، إلى أن حظر التجول الحالي كلف الاقتصاد حوالي 6 مليارات يورو «نحو 7.3 مليار دولار» شهريا.

وتابع «لو مير» قائلا، إن الإغلاق الكامل سيكلف الاقتصاد الفرنسي حوالي 15 مليار يورو شهريا.

وفي بلجيكا، سجلت البلاد 2316 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا، اليوم، أنه تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، وفقا لما ذكرته قناة «آر تي بي إف» الإخبارية البلجيكية.