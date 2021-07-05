سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 5-7-2021

شهد سعر الدينار الكويتي تباينًا مقابل الجنيه المصري، وفق آليات العرض والطلب في البنوك، وفي هذا الصدد، واستمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها «الوطن» للمتابعين والقراء، نرصد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 5 يوليو الحالي في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 47.36 جنيه للشراء و18.75 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 49.05 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم البنك الأهلي المصري، نحو 49.15 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 49.15 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 48.33 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.48 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل الدرهم الإماراتي، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 5 يوليو، في بنك الإسكندرية، 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 5 يوليو، نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.41 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.50 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الاسترليني في بداية تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 5 يوليو، في بنك مصر، نحو 21.57 جنيه للشراء و21.73 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.59 جنيه للشراء، و21.76 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.57 جنيه للشراء و21.73 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 21.56 جنيه للشراء، و21.72 جنيه للبيع.