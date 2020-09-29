أسعار العملات العربية والأجنبية في بنك مصر.. الدينار الكويتي بـ48 جنيها

بنك مصر أعلن عبر موقعه الإلكتروني أسعار العملات العربية والأجنبية، والتي سجّلت تباينًا أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 29 سبتمبر الحالي، إذ تنوعت العملات بين الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي والأردني والبحريني.

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر

سجّل سعر الدولار نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجّل سعر اليورو نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيهًا الإسترليني في بنك مصر

وسجّل سعر الجنيهًا الإسترليني نحو 20.15 جنيه للشراء، و20.35 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في بنك مصر

وسجّل سعر الفرنك السويسري نحو 16.97 جنيه للشراء، و17.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي بـ48.85 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجّل سعر الريال السعودي نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في بنك مصر

سجّل سعر الدينار الأردني نحو 21.79 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في بنك مصر

فيما سجّل سعر الدينار البحريني نحو 40.56 جنيه للشراء، و41.90 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في بنك مصر

أما الريال العماني سجّل نحو 39.84 جنيه للشراء، و41.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي في بنك مصر

وسجّل سعر الكرون السويدي نحو 1.73 جنيه للشراء، و1.75 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي في بنك مصر

أما الكرون النرويجي سجّل نحو 1.65 جنيه للشراء، و1.67 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي في بنك مصر

فيما جاء سعرالكرون الدنماركي بـ2.45 جنيه للشراء، و2.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي في بنك مصر

وسجّل سعر الدولار الكندي نحو 11.73 جنيهًا للشراء، و11.82 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في بنك مصر

أما سعر الدولار الأسترالي جاء بـ11.09 جنيهًا للشراء، و11.21 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني في بنك مصر

وجاء سعر الين الياباني بـ14.86 جنيهًا للشراء، و14.99 جنيهًا للبيع.

وسجلّت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية تباينًا مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، في بداية التعاملات اليومية، ليشهد سعر الريال السعودي استقرارًا مسجلًا 4.19 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك "بلوم، عودة، قطر الوطني، المشرق، hsbc".

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجّل استقرارًا بـ4.28 جنيه، وأعلى سعر شراء في 5 بنوك هي "عودة، والمشرق، وبلوم، وقطر الوطني، وhsbc".

فيما ارتفع اليورو بقيمة 6 قروش وسجّل أعلى سعر لشراء اليورو ببنك "أبوظبي الأول" بـ18.33 جنيه للشراء مقابل 18.27جنيه، وشهد شراء الإسترليني ارتفاعا بقيمة 17 قرشا، إذ سجل 20.20 مقابل 20.03 جنيه مقارنة بأمس في "أبوظبي الأول".

وتوقع علي الحريري نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، حدوث انتعاشة في إقبال المستوردين والمنتجين على شراء العملات الأجنبية ومنها الدولار واليورو بعد تخفيض سعر الفائدة نتيجة لزيادة الطلب الاستيرادية، لتلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد تخفيض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.